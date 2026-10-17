Aplikace Link to Windows nyní umožňuje vzdáleně vypnout, nebo restartovat počítač

Aplikace Link to Windows nyní umožňuje vzdáleně vypnout, nebo restartovat počítačPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Aplikace Link to Windows nyní umožňuje vzdáleně vypnout, nebo restartovat počítačZdroj: Google Play
Článek byl publikován 17.10.2026 16:00
Za poslední rok nebo dva se odehrálo několik významnějších změn na současném trhu s mobilními telefony....
Mezi OpenAI a Apple to vře. Společnosti se navzájem osočují z údajné krádeže duševního vlastnictví. Apple v...
Firma Tecno do svých řad zařazuje další mobilní novinku, která tentokrát nese název Spark 50s 5G. Telefon...
Výrobce Tecno se sem tam za čas ukáže s celkem zajímavým mobilem, ale většinou představuje levnější kousky,...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Podvodníci už umí dokonale napodobit hlas vašeho bankéře. Policie ukázala, jak snadno naletíte i vy
- Aktualizace Android 17 míří na další telefony: Kdy se dočká Motorola, Samsung a Xiaomi?
- Nová verze Android Auto: Google konečně opravil otravnou chybu mizícího signálu
- Microsoft oživuje značku XP, ale nemá to nic společného s Windows. Xbox chce konkurovat Disneymu, chystá filmy, seriály i atrakce