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Starlink Mobile získává licenci pro vlastní síť, stává se mobilním operátorem

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SpaceX se snaží postavit novou generaci raket a současně buduje satelitní konstelaci Starlink, která poskytuje připojení k internetu, ale současně funguje i jako podpora pro...
Starlink Mobile získává licenci pro vlastní síť, stává se mobilním operátorem

Starlink Mobile získává licenci pro vlastní síť, stává se mobilním operátorem

Zdroj: SpaceX
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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