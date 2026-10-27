Fotky z Galaxy S26 Ultra ztrácí detail při ořezu, ale Samsung má řešení ukryté v samostatné aplikaci

Galaxy S26 Ultra ve výchozím nastavení pořizuje 12MP snímky. Nejde o chybu ani o vadný snímač, ale o záměrnou volbu. Telefon při zpracování fotografií kombinuje informace z více snímků, aby dosáhl dobrého dynamického rozsahu, nízkého šumu a přirozených barev. Dvanáct megapixelů ale může být nevýhodou ve chvíli, kdy chcete fotografii výrazně oříznout – třeba vyříznout obličej z rodinného snímku nebo přiblížit detail fasády. Menší množství obrazových dat totiž omezuje prostor pro dodatečné úpravy a jemné detaily mohou při ořezu působit méně ostře.
Samsung přitom nabízí alternativu v podobě 24MP režimu, který využívá zpracování obrazu pomocí umělé inteligence a kombinuje výhody vyššího rozlišení s pokročilým zpracováním fotografií. Najdete ho v aplikaci Camera Assistant, kterou je potřeba stáhnout z Galaxy Store a následně v ní požadovanou možnost aktivovat. Proč Samsung nenastavil 24MP režim jako výchozí, oficiálně nevysvětlil.
Co je Camera Assistant a jak se k 24MP dostanete
Camera Assistant je bezplatná aplikace od Samsungu, která rozšiřuje možnosti nastavení fotoaparátu. Je dostupná prostřednictvím Galaxy Store a patří do ekosystému nástrojů Good Lock. Samsung ji nabízí už několik generací telefonů Galaxy a postupně do ní přidává další možnosti přizpůsobení.
U Galaxy S26 Ultra je důležitá především možnost nastavit 24MP rozlišení přímo pro běžné fotografování, nikoli pouze využívat vyšší rozlišení prostřednictvím profesionálních fotografických nástrojů.
Postup aktivace se může mírně lišit podle verze aplikace a systému:
- Otevřete aplikaci Fotoaparát.
- Přejděte do jejího nastavení.
- Vyhledejte položku Camera Assistant. Pokud aplikaci ještě nemáte nainstalovanou, otevře se Galaxy Store, odkud ji můžete stáhnout.
- V aplikaci Camera Assistant najděte sekci Photos → Advanced resolution options.
- Aktivujte možnost 24MP, pokud ji vaše verze aplikace nabízí.
Pokud nechcete vybrané nastavení po každém spuštění fotoaparátu znovu upravovat, můžete využít funkci „Settings to keep“, která umožňuje zachovat některá poslední nastavení fotoaparátu. Její možnosti se však mohou lišit podle verze softwaru. Ani zapnutí 24MP režimu navíc nezaručuje, že každá pořízená fotografie bude mít toto rozlišení.
Kde 24MP funguje a kde tiše přepne zpět
Samsung na své stránce podpory popisuje omezení, kvůli kterým nemusí fotoaparát uložit snímek v požadovaném rozlišení ani při aktivovaném 24MP režimu. Konkrétní chování závisí na nastavení fotoaparátu a použitém režimu snímání.
- Zoom: 24MP režim je dostupný pouze v určitých rozsazích přiblížení. Podle popisu Samsungu jde o rozsahy 0,6×–1,9× a 5×–9,9×. Při použití jiných hodnot se může výsledné rozlišení změnit na 12 MP, aniž by fotoaparát zobrazil výrazné upozornění.
- Rychlé série: Při pořizování několika fotografií v krátkém čase může systém přepnout na 12 MP, aby zvládl zpracování snímků plynuleji.
- Sériové snímání, blesk a noční režim: Některé kombinace těchto funkcí nejsou s 24MP režimem kompatibilní, takže se použije jiné rozlišení nebo způsob zpracování.
V praxi se proto 24MP režim hodí především na krajiny, architekturu, cestovní fotografie a portréty pořízené za dobrého světla. Právě u těchto snímků můžete ocenit větší prostor pro ořez. Při fotografování rychlého pohybu, koncertů nebo nočních scén může být výhodnější ponechat rozhodnutí na automatickém zpracování fotoaparátu, případně využít jiný režim.
Jak 24MP Fusion vlastně funguje
Samsung popisuje své technologie zpracování obrazu v souvislosti se systémem ProVisual Engine, který využívá i při fotografování na telefonech řady Galaxy. Je však důležité rozlišovat obecné principy zpracování obrazu od přesného technického postupu, který se používá u konkrétního modelu a režimu.
Vícesnímkové zpracování umožňuje spojit informace z několika expozic a vytvořit fotografii s lepším dynamickým rozsahem, nižším šumem a zachováním detailů. Vyšší výstupní rozlišení zase poskytuje více obrazových dat pro následný ořez než běžná 12MP fotografie. Výsledkem může být kompromis mezi množstvím detailů, kvalitou obrazu a velikostí souboru.
24MP fotografie tak může při ořezu nabídnout více prostoru než 12MP snímek. Oproti fotografii v plném 50MP rozlišení může mít menší soubor a díky pokročilému zpracování si zachovat dobrý dynamický rozsah. Výsledná kvalita ale závisí také na světelných podmínkách, pohybu fotografovaného objektu a dalších nastaveních fotoaparátu.
Konkurence to řeší jinak, a jednodušeji
Srovnání s konkurenčními telefony ukazuje, že výrobci volí různé způsoby, jak uživatelům nabídnout vyšší rozlišení. Rozdíly se netýkají jen samotného počtu megapixelů, ale také toho, jak snadno lze jednotlivé režimy aktivovat.
iPhone 16 Pro umožňuje pořizovat 24MP fotografie jako výchozí výstup hlavního fotoaparátu. Apple ve své dokumentaci popisuje práci s fotografiemi ve vysokém rozlišení a zpracování obrazu, které kombinuje informace ze snímače s výpočetními fotografickými postupy. Přístup Applu tak uživatelům nabízí 24MP výstup bez nutnosti instalovat samostatnou aplikaci pro pokročilé nastavení fotoaparátu.
Pixel 9 Pro nabízí také možnost fotografování v rozlišení 50 MP, kterou lze aktivovat v nastavení fotoaparátu. Uživatel si tak může podle situace zvolit vyšší rozlišení, zatímco běžné fotografování využívá standardní režim. Konkrétní dostupnost nastavení závisí na verzi aplikace Fotoaparát a systému.
Samsung tak má k dispozici zajímavý kompromis mezi rozlišením a zpracováním obrazu, jeho dostupnost ale není tak přímočará, jak by mohla být. Zatímco konkurence nabízí volby rozlišení přímo v nastavení fotoaparátu, uživatel Galaxy S26 Ultra musí hledat odpovídající možnost v aplikaci Camera Assistant.
Proč Samsung 24MP neschoval do hlavního foťáku
Samsung veřejně nevysvětlil, proč 24MP režim nenastavil jako výchozí. Jedním z možných důvodů mohou být jeho omezení: nefunguje ve všech rozsazích zoomu a některé režimy fotografování s ním nejsou kompatibilní. Výchozí nastavení na 12 MP tak může zajistit konzistentnější chování fotoaparátu napříč různými situacemi.
To je ale pouze možné vysvětlení, nikoli potvrzený důvod rozhodnutí výrobce. Z pohledu uživatele by dávalo smysl, kdyby Samsung dostupnost 24MP režimu jasněji vysvětlil přímo v aplikaci Fotoaparát nebo nabídl jednodušší přepínač mezi jednotlivými rozlišeními.
U telefonu, jehož cena se pohybuje v prémiové kategorii, je totiž škoda, pokud uživatelé o užitečné funkci vůbec nevědí. Vyšší rozlišení nemusí být nejlepší volbou pro každou situaci, ale při fotografování krajiny, architektury nebo detailů může nabídnout větší flexibilitu při následných úpravách.
Pokud tedy vlastníte Galaxy S26 Ultra a často fotografie ořezáváte, vyplatí se možnosti Camera Assistant prozkoumat. Aktivace 24MP režimu může v některých situacích přinést užitečný rozdíl. Jen je dobré počítat s tím, že nefunguje za všech okolností a vyšší počet megapixelů sám o sobě automaticky nezaručuje lepší fotografii.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman