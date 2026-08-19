Recenze Pixel Watch 5 – výkonnější a chladnější

Některé společnosti se snaží nabídnout různé designy svých produktů, aby oslovily co nejvíce potenciálních zákazníků, ale jsou zde i firmy, co se drží jednoho trendu celou věčnost. Typickým příkladem je Apple i Google. Je to vidět u nových hodinek Pixel Watch 5, které jsem otestoval. Z pohledu recenzenta bych řekl, že letos bude hodnocení velmi jednoduché.
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Pokud bych dal na stůl před vás Pixel Watch 5 45mm a Pixel Watch 4 45mm (
recenze), tak byste řekli, že se jedná o identické hodinky. Osobně mám problém poznat, které jsou které, jelikož v designu, rozměrech a hmotnosti není mezi nimi rozdíl. Naštěstí předchozí generaci mám v tmavě šedém provedení a letošní mám černé, tak je to pro mě o něco snazší.
Minulý rok Google změnil systém nabíjení a naštěstí tato novinka zůstala i u letošního modelu, což cením. Díky tomu, že hodinky mají nabíjecí konektory na boku, tak při doplňování energie mohou sloužit jako malé hodiny na nočním stolku. Vypadají takto přirozeně a doufám, že si toto zachovají i další generace.
Co ale budu stále vyčítat Googlu, je proprietární uchycení řemínků. Jednoduše si nemůžete zakoupit jakýkoliv v hodinářství a musíte hledat jen ty, co mají speciální uchycení navržené jen pro Pixel Watch. Sice se dají na internetu najít adaptéry, ale nemohu říci, že jsou kvalitně zpracované. Jeden takový jsem používal u Pixel Watch 3. Možnost tu je, ale byl bych raději, kdyby Google změnil systém nebo dodával adaptéry z vlastní výroby.
Pixel Watch 5 45mm; Zdroj: Dotekomanie.cz
Ani tlačítka se nezměnila. Při používání korunky se nabízí i zpětná haptická odezva při posouvání obsahu a také slouží i jako tlačítko. Například dvojité stisknutí spustí Google Peněženku, ale to nemusíte používat, jelikož již jde nastavit, aby pro placení nebyla spuštěna aplikace Peněženka. Horní tlačítko, které je méně výrazné, slouží jen pro přepínání aplikací, případně se nabízí i funkce pozastavení při sportování. Když stisknete obě najednou, tak se udělá snímek obrazovky, co se nahraje automaticky do mobilu.
Na displej pozor
Displej je stejný jako u loňského modelu, což není špatně. Maximální jas je 3000 nitů a musím uznat, že i na spalujícím slunci se dá vše krásně přečíst. Na co si ale budete muset dát pozor, stejně jako u předešlých modelů, je poškození displeje, například když se mihnete kolem rohu stěny a podobně. Vzhledem k zakřivení skla je jakýkoliv náraz nebezpečný, minimálně co se týče poškrábání. V Obchodě Google Store jde ale zakoupit ochranný obal, jen tedy změníte kompletně design hodinek.
Co se změnilo?
Jak jsem již psal, tak není šance, abyste odlišili podle vzhledu Pixel Watch 4 a Pixel Watch 5, ale i tak jsou zde poměrně citelné změny. Ve specifikacích najdete, že hodinky mají opět Snapdragon W5 Gen 2, jenže se jedná o upravenou verzi, která má o 15 % více výkonu. Sice nemám k dispozici nějaký benchmark, ale z vlastního používání jsem pocítil vylepšení, jen není nějaké dramatické.
Co ale doznalo změn, je operační paměť. Dlouhou dobu měly hodinky 2 GB RAM, jenže letošní novinka má již 3 GB. To přispívá k rychlejšímu přepínání aplikací nebo aktivit. Aby toho nebylo málo, došlo ke zdvojnásobení úložiště na 64 GB. I baterie má větší kapacitu, což zní pozitivně, jenže rozdíl je 10 mAh.
Pixel Watch 5 45mm; Zdroj: Dotekomanie.cz
Z pohledu specifikací jde o celkem dobré navýšení, jenže to má jeden podstatný háček. Google oznámil, že Gemini bude pracovat přímo na hodinkách i bez připojení k internetu. Chtěl jsem si to vyzkoušet, jenže je zde asi omezení, co se týče jazyků. Lokální Gemini model asi pracuje jen s několika vybranými, kam asi čeština nepatří. I tak musím uznat, že Gemini reaguje rychleji, takže několik změn se muselo odehrát a asi pomáhají lepší specifikace.
Pokud jde o Gemini jako takové, tak je podporována čeština v plném rozsahu. Při nastavení aktivace zvednutím ruky nemusíte ani dlouze mačkat horní tlačítko.
Google v rámci představování uvedl, že došlo na vylepšení přesnosti určování polohy s využitím duální frekvence. Nemohu jednoznačně říci, že je přesnost vyšší, respektive k tomu nemám přesná data. Z používání při trasování aktivit jsem viděl asi přesnější určení mé polohy. Určování polohy je stále dostatečně rychlé.
Baterie je větší, ale…
Jak jsem již psal, baterie dostala o 10 mAh více, což jsem prakticky ani nepoznal na používání. Ve specifikacích je uvedeno, že se stále zapnutým displejem mají hodinky vydržet na jedno nabití 40 hodin, což mohu jednoznačně potvrdit. Tedy že hodinky zvládnou takto dlouho běžet a pokud nesportujete, dostanete se pohodlně na 48 hodin. S vypnutou funkcí stále zapnutého displeje se dostane o pár hodin výše, jen nečekejte zázraky.
Pixel Watch 5 45mm; Zdroj: Dotekomanie.cz
Vyzkoušel jsem si i situaci, kdy jsem měl stále zapnutý displej a k tomu jsem si dal 3 hodiny sportovní aktivity s neustálým měřením polohy, tepu, kroků atd. I s touto aktivitou hodinky pracovaly 1,5 dne. Jestliže jste aktivní každodenní sportovci, bude to o nabíjení každý den.
Co se týče doplnění energie, tak se bavíme o době pod jednu hodinu, cca 30 až 40 minut na nabíječce. Při srovnání se čtvrtou generací tedy spíše nedošlo na velké změny.
Wear OS 7
Základem je Wear OS 7. Má lehce upravené prostředí po designové stránce. Největší novinkou je Přehled událostí, tedy aktivní zobrazení nějaké činnosti přímo na ciferníku, díky čemuž není nutné otevírat konkrétní aplikaci jen pro kontrolu. Na třetím snímku vidíte časovač se zobrazením zbývající doby.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Google všeobecně není agresivní v softwarových změnách, a to z pohledu designu. Co bylo představeno a zatím není k dispozici na hodinkách, jsou dvě zdravotní funkce. Jde o sledování trendů v krevním tlaku a inzulinovou rezistenci v průběhu času. Dle oficiálních stránek budou novinky dostupné v září tohoto roku.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Stejně jako u měření okysličení krve a teploty odhaduji, že zde nebude přímé měření. Jen doprovodná aplikace zobrazí nějaká souhrnná data naměřená za delší čas. K hodinkám je samostatná aplikace Pixel Watch Pro mobily, jenže pro sledování fyzické aktivity i běžných dat kolem kondice nebo zdraví je nutné
používat Google Health, tedy aplikaci, co si v poslední době prošla značnou změnou.
Na jednu stranu mi chybí možnost sledování aktuálního okysličení krve nebo teploty kůže, na stranu druhou oceňuji přístup Googlu. Méně to svádí k testování každou hodinu.
Zhodnocení Pixel Watch 5
Klidně bych byl toho názoru, že si nemusíte kupovat nejnovější model, když si můžete koupit starší za nižší cenu. Jenže aktuálně Google nabízí Pixel Watch 4 i 5 za stejné ceny, takže rovnou říkám, kupte si nejnovější model.
I tak jsem vypozoroval zřejmě jednu přednost u Watch 5. Měl jsem tu možnost porovnat hodinky v rámci stejné aktivity. Při několikahodinové túře ve 35° na přímém slunci se záznamem aktivity se Watch 4 zahřály do takového stavu, že hodinky začaly hlásit přehřívání. Při obdobném zatížení s Watch 5 se nic takového neobjevilo. Je možné, že došlo na interní změny u chlazení, případně vyšší výkon procesoru zvládá činnosti lépe a rychleji, proto se tak moc hodinky nezahřejí. Přesný důvod neznám, ale podmínky byly stejné.
Pixel Watch 5 45mm; Zdroj: Dotekomanie.cz
Google Pixel Watch 5 nejsou dokonalé hodinky, mají svá pozitiva i negativa. Pokud už používáte aktivně Gemini, i pro běžné činnosti, rozhodně je doporučuji. Jsou asi nejsnadnější cestou, jak mít Gemini na dosah, a to i v češtině. Stále mají neotřelý design v porovnání s konkurencí.
Klady Vysoký jas displeje 3000 nitů zajišťuje skvělou čitelnost na přímém slunci Praktický systém nabíjení, který umožňuje využití hodinek jako nočních hodin Lepší tepelná správa a odolnost proti přehřívání při zátěži oproti předchozí generaci Rychlejší odezva asistenta Gemini a podpora češtiny Navýšení operační paměti na 3 GB a úložiště na 64 GB Zápory Proprietární uchycení řemínků omezuje výběr a vyžaduje speciální adaptéry Vysoká náchylnost zakřiveného skla displeje k poškrábání a poškození Absence přímého měření některých zdravotních funkcí (např. teplota kůže)