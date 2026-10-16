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Sony porušuje sliby: Zrušená aktualizace na Android 17 u Xperia 10 VI

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Sony se relativně nedávno rozhodlo stáhnout se z mnoha trhů, včetně toho českého. U nás jsme se o tom dozvěděli při uvedení Xperia 1 VII....
Sony porušuje sliby: Zrušená aktualizace na Android 17 u Xperia 10 VI

Sony porušuje sliby: Zrušená aktualizace na Android 17 u Xperia 10 VI

Zdroj: Sony
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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