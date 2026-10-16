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Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank

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Ve zkratce: Google zavádí pro Android nové bezpečnostní nástroje využívající umělou inteligenci k detekci podvodných zpráv a hovorů v reálném čase. Nové funkce automaticky skryjí...
Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank

Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank

Zdroj: Dotekomanie
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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