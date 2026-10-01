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Nová generace AI od Googlu: Gemini 4 Argon míří k partnerům a expertům

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V záplavě nových AI modelů se každou chvíli objeví nějaký nový nejlepší, který pokoří kdejakou konkurenci. Delší dobu Google nic zásadního nepředstavil, tedy z pohledu...
Nová generace AI od Googlu: Gemini 4 Argon míří k partnerům a expertům

Nová generace AI od Googlu: Gemini 4 Argon míří k partnerům a expertům

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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