Volkanovski chce zakončit kariéru superfightem s Gaethjem. White souhlasí, ale je tu jeden problém

Movsar Evloev šel k zemi ve druhém kole, hala v Abú Dhabí vstala a Alexander Volkanovski měl zlatý pás zpátky kolem pasu. Takový večer obvykle spouští řeči o tom, kdo je na řadě a jak dlouho ještě bude pérová váha patřit jemu. Osmatřicetiletý Australan ale před novináři mluvil o posledním vystoupení kariéry a o muži, který drží pás o kategorii výš. Redakce MMAmagu proto otevřela oficiální výsledky a kalendář UFC a ověřovala, co z téhle rozlučky zatím existuje na papíře.
Vyhrál pás a hned začal mluvit o posledním zápase
Zápas s Evloevem skončil 24. října 2026 technickým knockoutem ve druhém kole v čase 4:54 a Volkanovski si potvrdil, že titul pérové váhy zůstává jeho. Místo plánů na dlouhou vládu ale padlo jméno Justina Gaethjeho, šampiona lehké váhy, tedy divize o stupeň výš.
„To je něco, kvůli čemu bych odešel. Kdyby mi tu příležitost chtěli dát, odešel bych. Výhra nebo prohra, konec,“ řekl Volkanovski novinářům po turnaji, jak jeho slova přinesl theScore. V další verzi citace, kterou převzal Yahoo Sports, dodal, že pás by pak zůstal volný, takže divizi nebrzdí. Jinými slovy: nejde mu o další vládu, ale o způsob odchodu.
Výlet mimo vlastní váhu by to nebyl první. Do lehké váhy se Volkanovski vydal už dvakrát a obakrát narazil na Islama Makhacheva, poprvé prohrál na body, podruhé knockoutem v prvním kole. Celý plán ale stojí a padá na odpovědi šéfa UFC. Ta zněla o poznání opatrněji, než jak ji přebrala většina titulků.
Co přesně řekl Dana White, když padlo jméno Gaethje
Do oficiálního článku UFC, ve kterém prezident organizace Dana White odpovídal po turnaji na dotazy, redakce MMAmagu nahlédla a porovnala jeho znění s tím, jak výrok přebíraly zahraniční weby.
„Myslím, že když dokážete to, co dokázal on, není moc věcí, kterým bychom u něj řekli ne,“ řekl White novinářům. A hned nato dodal: „Tak uvidíme, jak se to celé vyvine“. Mezi těmi dvěma větami je celý rozdíl mezi otevřenými dveřmi a podpisem.
Formulaci, že si australský šampion vysloužil právo říct si o takový superfight, použil v textu UFC autor článku, ne White sám. Promotér neuvedl termín, místo ani datum oznámení. V kalendáři akcí UFC žádný zápas Volkanovski proti Gaethjemu k 27. říjnu 2026 nefiguruje.
Sen o pásu lehké váhy a nevyřízený účet v záloze
Proč zrovna Gaethje. Americký šampion lehké váhy má bilanci 28 výher a pět porážek, z toho 21 výher knockoutem nebo technickým knockoutem, tedy 75 %. Pás sebral 14. června 2026 Iliovi Topuriovi, když zápas ve čtvrtém kole ukončil roh poraženého.
Vyjádření z 22. října 2026, kdy Volkanovski o superfightu mluvil v podcastu ještě před turnajem, a jeho pozápasové odpovědi si redakce MMAmagu položila vedle sebe. Jméno Gaethje padlo už před zápasem s Evloevem, takže nejde o euforii z vítězství. Posun je jinde: zatímco F4W citovalo jeho vysvětlení, že zápasem na rozloučenou nemyslel nutně ten nejbližší, po výhře mluví o konci bez ohledu na výsledek.
A existuje záložní verze. Tou je odveta s Topuriou, mužem, který Volkanovského 17. února 2024 na UFC 298 knockoutoval ve druhém kole. „Kdyby to bylo o titul v lehké váze, bylo by to skvělé, protože bych tím získal zpátky i tu výhru. Justin Gaethje mu vzal nulu, takže nemůžu říct, že bych měl šanci mu ji vzít já. Ale získat tu výhru zpátky by bylo skvělé,“ řekl Volkanovski novináři Brendanu Bradfordovi, jak jeho slova přinesl Yahoo Sports. Dvě jména, jeden scénář: titul lehké váhy a konec. Kolem obou pásů se mezitím tvoří fronta a kalendář ukazuje, jak dlouho se v jedné z divizí čeká na další titulový zápas.
Kolik dní už čeká lehká váha
Z oficiálních výsledků a profilů bojovníků na webu UFC redakce MMAmagu spočítala, kolik dní uplynulo od posledních zápasů hlavních aktérů. Počítají se celé kalendářní dny mezi datem zápasu a 27. říjnem 2026, den zápasu se nezapočítává.
|Bojovník
|Poslední zápas
|Dní bez zápasu k 27. 10. 2026
|Alexander Volkanovski
|24. 10. 2026, TKO nad Evloevem
|3
|Justin Gaethje
|14. 6. 2026, výhra nad Topuriou
|135
|Ilia Topuria
|14. 6. 2026, porážka s Gaethjem
|135
Gaethje od zisku pásu nenastoupil a v kalendáři UFC jeho obhajoba oznámená není. Volkanovski má naopak pás čerstvě obhájený a sám opakuje, že nechce blokovat divizi. Stejná námitka ale míří i opačným směrem, protože na šampiona lehké váhy se čeká déle než čtyři měsíce. V pérové váze zůstává v žebříčku nejvýš za šampionem Evloev, jenže právě s Volkanovskim prohrál, takže automatickým vyzyvatelem není; ve hře jsou i Diego Lopes, kterého Volkanovski porazil v dubnu 2025 o volný pás a znovu v lednu 2026, nebo Lerone Murphy.
Mezi přáním bojovníka a podpisem smlouvy
KOMENTÁŘ Volkanovski udělal to, co si po takové kariéře může dovolit málokdo: vybral si, jak chce skončit. Vybrat si, kdy to bude, už v jeho moci není.
Zápas, který se prodává sám, je pro promotéra příliš cenný na to, aby ho pustil ven při první příležitosti. White neřekl ne, ale ani ano, a jeho „uvidíme“ je v tomhle byznysu plnohodnotná odpověď. Dokud Gaethje veřejně nekývne, je celý plán jen dobře zformulované přání.
Namítnout jde, že White ještě neodmítl zápas, na který by se lidé dívali. Jenže vstřícná věta na tiskovce není termín a Volkanovski si v záloze nedrží Topuriu pro nic za nic. Jediné, co má Australan opravdu pod kontrolou, je slib, že po příštím zápase odejde. Datum té rozlučky píše někdo jiný.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka