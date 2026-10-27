Populární aplikace pro Android vás zahlcují reklamami tak, že přestávají plnit svůj účel. Smažte je a použijte alternativu

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Pět androidových aplikací s celkovým součtem přes 4 miliardy stažení proměnilo reklamu v překážku, která brání jejich efektivnímu využití.
Reklamy na zamčené obrazovce OS Android

Reklamy na zamčené obrazovce OS Android

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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