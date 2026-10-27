Populární aplikace pro Android vás zahlcují reklamami tak, že přestávají plnit svůj účel. Smažte je a použijte alternativu

CCleaner, Truecaller, UC Browser, Muzio a MX Player patří mezi známé aplikace, které si stáhly stovky milionů až miliardy uživatelů. CCleaner a Muzio překonaly hranici 100 milionů stažení, zatímco Truecaller, UC Browser a MX Player se dostaly přes miliardu. Nejde tedy o žádné okrajové aplikace, o kterých téměř nikdo neslyšel. Přesto se v uživatelských recenzích opakují stížnosti na množství reklam a výzev k přechodu na placenou verzi. Kvůli nim se někdy do pozadí dostává samotný účel aplikace: vyčistit úložiště, identifikovat volajícího nebo přehrát video.
Podívali jsme se na všech pět aplikací, na nejčastěji kritizované způsoby zobrazování reklam a na alternativy, které mohou stejnou práci zvládnout s menším množstvím reklamního balastu, případně úplně bez něj.
Kde přesně reklama přerůstá funkci
Hranice je poměrně jednoduchá: pokud kvůli reklamám a nabídkám předplatného trávíte více času zavíráním oken a proklikáváním nabídek než používáním samotné aplikace, je něco špatně. Google Play má pravidla, která zakazují některé rušivé formáty reklam, například reklamy narušující běžné používání aplikace nebo překrývající místa, na která uživatelé obvykle klepají. To ale neznamená, že každá aplikace s reklamami je automaticky příjemná na používání.
Označení „Obsahuje reklamy“ na stránce aplikace navíc neříká, jak často se reklamy zobrazují ani kolik výzev k přechodu na placenou verzi uživatel uvidí. Při hodnocení aplikace proto dává smysl sledovat nejen její oficiální popis, ale také uživatelské recenze a vlastní zkušenosti. Jednotlivé zkušenosti se přitom mohou lišit podle verze aplikace, zařízení i regionu.
U všech pěti aplikací se objevují následující výhrady:
CCleaner – uživatelé si stěžují na opakované nabídky přechodu na placenou verzi. Pokud se podobná obrazovka objeví při každém pokusu o běžné použití aplikace, může i jednoduché vyčištění úložiště působit zbytečně komplikovaně. Truecaller – oficiální podpora uvádí, že bezplatná verze obsahuje reklamy a některé funkce jsou omezené. Placené předplatné Premium nabízí mimo jiné používání bez reklam. Pro uživatele, kteří chtějí především identifikovat neznámá čísla a omezit nevyžádané hovory, tak může být rozsah bezplatných funkcí důležitým faktorem při rozhodování. UC Browser – v recenzích se objevují stížnosti na množství reklam a dalších rušivých prvků. Pokud se kvůli nim webové stránky hůře prohlížejí, může být pohodlnější přejít na jiný prohlížeč. Muzio – někteří uživatelé kritizují reklamy zobrazované při spuštění aplikace nebo při ovládání přehrávání. U hudebního přehrávače, který má sloužit především k poslechu vlastní hudby, mohou taková přerušení výrazně zhoršit celkový dojem. MX Player – výhrady se týkají reklam zobrazovaných při používání přehrávače a rušivých reklamních prvků. Pokud si chcete pustit video uložené v telefonu, je nepříjemné, když se mezi vás a samotný obsah staví další obrazovky. Pět aplikací, pět alternativ
Ke každé z uvedených aplikací existuje alternativa, která může pokrýt většinu běžných potřeb. Některé jsou zcela bez reklam, jiné nabízejí především lepší kontrolu nad tím, co se při používání zobrazuje. Dostupnost konkrétních funkcí a aplikací se může lišit podle zařízení a verze Androidu.
Problematická aplikace K čemu slouží Alternativa Proč právě ta CCleaner Správa úložiště a uvolňování místa Files by Google Pomáhá najít nepotřebné soubory, velké položky a obsah, který lze odstranit. Nabízí také správu souborů a podporu práce s offline obsahem. Truecaller Identifikace volajícího a filtrování spamu Telefon od Googlu ( Phone by Google) Na podporovaných zařízeních nabízí identifikaci volajícího a upozornění na podezřelé hovory. Dostupnost některých funkcí se může lišit. UC Browser Webový prohlížeč Brave nebo Firefox Brave obsahuje vestavěnou ochranu proti reklamám a sledovacím prvkům. Firefox nabízí synchronizaci a na podporovaných zařízeních také rozšíření včetně blokátorů reklam. Muzio Offline hudební přehrávač AIMP Je určený k přehrávání místních hudebních souborů a správě playlistů. MX Player Přehrávač videa VLC Bezplatný přehrávač s širokou podporou formátů, který nevyžaduje předplatné ani nezobrazuje reklamy.
Zvláštní zmínku si zaslouží Files by Google. Nejde jen o náhradu za čisticí nástroje, jako je CCleaner. Aplikace pomáhá spravovat soubory, vyhledávat velké položky a uvolňovat místo v telefonu. Pokud tedy hledáte především jednoduchý způsob, jak získat zpět část úložného prostoru, může vám samostatný čistič úplně přestat chybět.
A pokud nechcete instalovat další aplikaci, vyplatí se nejprve prozkoumat možnosti samotného Androidu. V nastavení úložiště lze na řadě zařízení zjistit, co zabírá nejvíce místa, a nepotřebný obsah odstranit. Android navíc podporuje archivaci nepoužívaných aplikací, která může uvolnit část jejich úložného prostoru, aniž by bylo nutné přijít o jejich osobní data. Přesné možnosti a názvy položek se liší podle výrobce telefonu a verze systému.
Proč mazat, a ne jen přejít na placenou verzi
Nabízí se jednoduché řešení: zaplatit za Premium a zbavit se reklam. U některých aplikací to může dávat smysl, zvlášť pokud je používáte pravidelně a jejich další funkce skutečně potřebujete. Problém nastává ve chvíli, kdy je hlavním důvodem k zaplacení snaha zbavit se rušivých prvků, které komplikují základní používání.
Truecaller Premium mimo jiné nabízí používání bez reklam. MX Player má zase samostatnou placenou variantu MX Player Pro. To ale samo o sobě neznamená, že jsou placené verze zbytečné: záleží na tom, které funkce využíváte a zda vám jejich cena připadá přiměřená.
Pokud však potřebujete jen základní funkce, může být praktičtější přejít na jinou aplikaci. Files by Google, AIMP a VLC nabízejí své základní funkce zdarma a bez reklam. U ostatních alternativ se vyplatí před instalací ověřit aktuální podmínky, protože obchodní modely a dostupné funkce se mohou časem měnit.
Než začnete platit za odstranění reklam, položte si jednoduchou otázku: nabízí mi tato aplikace něco, co jinde skutečně nenajdu? Pokud ne, změna může být jednodušší než předplatné.
Jak přejít bez ztráty dat
Než některou z aplikací odinstalujete, věnujte pár minut kontrole souborů a nastavení. Předejdete tak zbytečným komplikacím.
Hudba a videa: Pokud máte soubory uložené přímo v telefonu, ověřte, kde se nacházejí a zda k nim máte přístup i po odinstalaci přehrávače. Většina běžných hudebních a video souborů zůstává v úložišti telefonu i po odstranění aplikace, ale soubory uložené v soukromém prostoru aplikace se mohou smazat. Důležitá data proto předem zálohujte, například na počítač, SD kartu nebo do cloudového úložiště. Záložky z prohlížeče: Pokud přecházíte na Firefox, můžete si záložky, otevřené karty a další podporovaná data synchronizovat prostřednictvím účtu Mozilla. U UC Browseru se možnosti exportu mohou lišit podle verze. Před odinstalací proto zkontrolujte nastavení synchronizace a důležité záložky si přeneste nebo uložte jiným způsobem. Odinstalace: Otevřete Obchod Play, klepněte na svůj profil a přejděte do sekce pro správu aplikací a zařízení. Vyhledejte aplikaci a zvolte možnost odinstalace. Další možností je podržet ikonu aplikace na ploše a vybrat odinstalaci, pokud tuto funkci váš telefon nabízí.
Files by Google i aplikace Telefon od Googlu jsou dostupné také pro české uživatele, ale jejich funkce a kompatibilita se mohou lišit podle konkrétního zařízení. U aplikace Telefon je navíc důležité ověřit, zda ji váš telefon podporuje jako výchozí telefonní aplikaci a zda jsou v daném regionu dostupné všechny požadované funkce.
Reklamy v bezplatných aplikacích samy o sobě nejsou problém. Pro mnoho vývojářů představují důležitý způsob, jak financovat vývoj a poskytovat aplikace zdarma. Potíž nastává ve chvíli, kdy reklamy a nabídky předplatného začnou narušovat samotné používání aplikace.
Pokud aplikace místo pohodlného plnění svého účelu nutí uživatele opakovaně zavírat reklamy a procházet nabídkami placených funkcí, je rozumné poohlédnout se po alternativě. Někdy stačí změnit jednu aplikaci a každodenní používání telefonu bude zase o něco příjemnější.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman