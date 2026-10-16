Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Huawei údajně plánuje novou značku telefonů Xingmang, cílit by měla na střední třídu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Huawei historicky provozoval značku Honor. Ta představovala telefony zaměřené spíše na střední třídu. Značku Honor založil v roce 2013 a v roce 2020 ji následně...
Huawei údajně plánuje novou značku telefonů Xingmang, cílit by měla na střední třídu

Huawei údajně plánuje novou značku telefonů Xingmang, cílit by měla na střední třídu

Zdroj: Industryweek.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:39

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Nothing chystá chytré brýle. Na výběr budou s kamerou i bez ní
Nothing chystá chytré brýle. Na výběr budou s kamerou i bez ní
Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank
Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank

Ve zkratce: Google zavádí pro Android nové bezpečnostní nástroje využívající umělou inteligenci k detekci...

Samsung Health dostává velkou aktualizaci: chytřejší spánek, integrace Stravy i analýza jídla pomocí AI
Samsung Health dostává velkou aktualizaci: chytřejší spánek, integrace Stravy i analýza jídla pomocí AI

Ve zkratce: Aplikace Samsung Health zjednodušuje spánkový koučink, který nyní vyžaduje analýzu pouze dvou...

Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12
Podcast: Otestovali jsme iPhone 18 Pro Max a Apple Watch 12

Míra s Michalem si vzali pod lupu nejnovější generaci zařízení od Applu. V dnešním díle podrobně rozebírají...

RedMagic 12 Pro+ přichází: Vodní chlazení, 185Hz displej a obří baterie
RedMagic 12 Pro+ přichází: Vodní chlazení, 185Hz displej a obří baterie

Dnes byl představen herní mobil RedMagic 12 Pro+ a možná byste si mysleli, že už je zde nějaký RedMagic 12...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.