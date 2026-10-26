Apple vydává iOS 27.2: Podpora SynthID a novinka pro iPhone Duo

Apple vydává iOS 27.2: Podpora SynthID a novinka pro iPhone DuoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple vydává iOS 27.2: Podpora SynthID a novinka pro iPhone DuoZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 26.10.2026 19:26
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