Proč je atmosféra Slunce mnohem žhavější než jeho povrch? Vědci napodobili jeho fungování a ohalili část záhady přímo v laboratořiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Proč je atmosféra Slunce mnohem žhavější než jeho povrch? Vědci napodobili jeho fungování a ohalili část záhady přímo v laboratoři
Článek byl publikován 27.10.2026 15:16
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