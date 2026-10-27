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Proč je atmosféra Slunce mnohem žhavější než jeho povrch? Vědci napodobili jeho fungování a ohalili část záhady přímo v laboratoři

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Čím dál stojíme od ohně, tím bývá chladněji. U Slunce však tato běžná zkušenost selhává: jeho viditelný povrch má přibližně 5 500 stupňů Celsia, zatímco řídká vnější atmosféra dosahuje milionových teplot. Vědci nyní v laboratoři pomocí výkonných laserů napodobili proces, který může část tohoto paradoxu vysvětlovat.
Proč je atmosféra Slunce mnohem žhavější než jeho povrch? Vědci napodobili jeho fungování a ohalili část záhady přímo v laboratoři

Proč je atmosféra Slunce mnohem žhavější než jeho povrch? Vědci napodobili jeho fungování a ohalili část záhady přímo v laboratoři

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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