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Budvar aréna slaví 80 let. Starší hokejový stadion v Česku nenajdete

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Přesně před 80 lety byl slavnostním zápasem otevřen teprve druhý stadion s umělou ledovou plochou na českém území. A protože pražská Štvanice už nestojí, může se současná Budvar aréna pyšnit titulem nejstaršího fungujícího hokejového stadionu v Česku.
Budvar aréna slaví 80 let. Starší hokejový stadion v Česku nenajdete

Budvar aréna slaví 80 let. Starší hokejový stadion v Česku nenajdete

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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