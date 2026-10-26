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iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybu

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První skládací iPhony Duo se teprve dostávají k zákazníkům a už se objevují také první zprávy, které reportují sami novopečení majitelé, kteří si stěžují na...
iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybu

iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybu

Zdroj: Apple
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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