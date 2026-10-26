iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybu

iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybuZdroj: Apple
Článek byl publikován 26.10.2026 16:02
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