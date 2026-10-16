Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0

Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0Zdroj: Fairbuds
Článek byl publikován 16.10.2026 16:00
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