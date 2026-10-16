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Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0

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Před dvěma lety společnost Fairphone představila Fairbuds, u kterých je hlavní předností samotná opravitelnost v domácích podmínkách. Po nějaké době zde máme nástupce v podobě...
Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0

Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0

Zdroj: Fairbuds
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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