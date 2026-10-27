Místo hokeje výzkum odpadů. V Třinci dokončují hrubou stavbu CirkAreny

První výzkumné a vývojové centrum v Česku zaměřené na cirkulární ekonomiku CirkArena je jedním ze strategických projektů spolufinancovaných z evropského dotačního programu Spravedlivá transformace. Výkonný ředitel společnosti Materiálový a metalurgický výzkum
Jakub Švrček loni řekl, že celý projekt bude stát 2,2 miliardy korun, přičemž 1,7 miliardy by měly zaplatit dotace.
CirkArena, jejíž plný provoz by měl začít v roce 2028, se bude věnovat využití odpadů. Kromě průmyslových odpadů se chce zaměřit například na stavební odpady.
„To, že se většina materiálu z demolice Werk Areny vrátila zpět do stavby, je pro nás dobrým začátkem i ukázkou, že cirkulární ekonomika funguje v praxi, nejen na papíře,“ uvedl Švrček.
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Mluvčí skupiny Metrostav
Radim Mana uvedl, že finišují betonáže monolitického skeletu a stavbaři montují bílou ocelovou konstrukci v prostoru budoucího atria, které bude evokovat někdejší ledovou plochu. Dodavatelem konstrukce je společnost Femont Opava.
„Z trubek o průměru osm až 50 centimetrů a celkové délce 6,3 kilometru smontujeme skládačku s půdorysem 41 na 59 metrů a celkovou vahou odpovídající 393 tunám. Dva největší dílce mají čtvercový půdorys 18 metrů. Ve stavebnictví působím už 23 let a musím říct, že dosud jsem se s ničím podobným nesetkal,“ uvedl vedoucí projektu Pavel Szmek z Metrostavu CZ. Vizualizace podoby výzkumného centra CirkArena, zdroj: společnost Metrostav CZ
Jde navíc podle něj jen o jeden z mnoha technicky náročných prvků stavby.
„Velkou výzvou byla už náročná demolice původní hokejové haly a následná téměř kompletní recyklace stavebního odpadu. Obojí vyžadovalo zkušenosti i smysl pro improvizaci,“ uvedl Szmek.
Jednotlivé materiály stavbaři vytřídili a zpracovali podle druhů.
„Staré železo putovalo jako vsázka zpět do železáren, podrcené sklo jako přísada do skláren a konečně zbytky betonu a cihel do mobilní drtičky, která je přeměnila na tzv. recyklát. Díky němu se stavbaři mohli téměř u veškerých obsypů a podsypů obejít bez využití primárního kameniva z lomů a pískoven a také dosáhnout až impozantního devadesátiprocentního podílu recyklace,“ uvedl mluvčí.
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Ještě před demolicí haly musela firma vybudovat přeložku horkovodu, protože potrubí vedlo právě původní budovou. Novou budovu CirkAreny s maximálními půdorysnými rozměry 121 na 73 metrů bude vytápět 12 geotermálních vrtů v kombinaci s horkovodem.
„Cílem stavbařů Metrostavu CZ je nyní objekt co nejdříve 'uzavřít' nosnou konstrukcí opláštění a parotěsnou zábranou, aby se podařilo před zimou ochránit materiály náchylné na vlhkost. Souběžně začínají uvnitř budovy vyzdívky a hrubé rozvody vzduchotechniky a inženýrských sítí,“ uvedl Mana.