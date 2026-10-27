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Místo hokeje výzkum odpadů. V Třinci dokončují hrubou stavbu CirkAreny

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Společnost Metrostav CZ dokončuje v Třinci hrubou stavbu výzkumného centra CirkArena. Vzniká na místě bývalého hokejového stadionu Werk Arena, z jehož demolice se podařilo znovu použít až 70 procent stavebních materiálů. Společnost uvedla, že stavba přijde na 1,25 miliardy korun.
Místo hokeje výzkum odpadů. V Třinci dokončují hrubou stavbu CirkAreny

Místo hokeje výzkum odpadů. V Třinci dokončují hrubou stavbu CirkAreny

Zdroj: společnost Metrostav CZ
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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