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Litomyšlský zámek má 8 000 sgrafitových polí a žádné dva motivy se neopakují. Za rozmanitostí stojí technika škrábání do mokré omítky

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Přes osm tisíc sgrafitových polí a v každém jiná kresba. Litomyšlský zámek proměnil své zdi v gigantickou obrázkovou knihu, kterou lze listovat přímo z nádvoří.
Litomyšlský zámek má 8 000 sgrafitových polí a žádné dva motivy se neopakují. Za rozmanitostí stojí technika škrábání do mokré omítky

Litomyšlský zámek má 8 000 sgrafitových polí a žádné dva motivy se neopakují. Za rozmanitostí stojí technika škrábání do mokré omítky

Zdroj: Michal Louč / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:00

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