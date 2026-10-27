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Za líbivým populismem se vždycky skrývá zrada. Maďarsko, podzim 1956 a my

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Dennívýzva
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Jeden z nejdramatičtějších okamžiků prvních hodin protikomunistického povstání v Maďarsku roku 1956: Je 23. říjen večer, u památníku básníka Sándora Petőfiho se koná pokojné shromáždění na podporu domácích reforem a solidarity s protestním hnutím v Polsku. Postupně však přerůstá ve spontánní projevy nesouhlasu s komunistických režimem. Část demonstrantů míří ke Stalinově soše na třídě Györgye
profimedia-0962291045

profimedia-0962291045

Zdroj: Hlava zničené sochy sovětského diktátora Stalina. Budapešť 1956. Foto: Profimedia
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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