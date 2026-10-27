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Na Dušičky zamíří na hřbitovy davy lidí. Policisté varují před zloději i výtržníky

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S blížícími se Dušičkami zamíří na hřbitovy více lidí, policisté i strážníci proto posílí hlídky. Dohlédnou na dopravu i veřejný pořádek a zaměří se také na zloděje, kteří mohou využít zvýšeného ruchu.
Na Dušičky zamíří na hřbitovy davy lidí. Policisté varují před zloději i výtržníky

Na Dušičky zamíří na hřbitovy davy lidí. Policisté varují před zloději i výtržníky

Zdroj: Harold, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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