Na Dušičky zamíří na hřbitovy davy lidí. Policisté varují před zloději i výtržníky

Na Dušičky zamíří na hřbitovy davy lidí. Policisté varují před zloději i výtržníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Dušičky zamíří na hřbitovy davy lidí. Policisté varují před zloději i výtržníkyZdroj: Harold, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 27.10.2026 15:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →