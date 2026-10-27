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Záběry z kabiny Teplic baví fotbalový internet. Sportovní ředitel pořádně seřval hráče a kamery to natočily

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Teplice ve druhé řadě dokumentu U nás na Stínadlech otevřely kabinu z krizové sezony. Nejostřejší výřez nese název „Kdo Vám zakázal běhat?!“
Záběry z kabiny Teplic baví fotbalový internet. Sportovní ředitel pořádně seřval hráče a kamery to natočily

Záběry z kabiny Teplic baví fotbalový internet. Sportovní ředitel pořádně seřval hráče a kamery to natočily

Zdroj: FK Teplice
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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