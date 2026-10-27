Záběry z kabiny Teplic baví fotbalový internet. Sportovní ředitel pořádně seřval hráče a kamery to natočily

Žádný únik, žádný telefon propašovaný do šatny. Video s otázkou, kterou by fotbalista nejraději neslyšel, zveřejnil sám klub. Krátký výřez „Kdo Vám zakázal běhat?!“ visí v sekci Stínadla TV na webu FK Teplice a navazuje na třetí díl druhé řady s výmluvným názvem Když promluví kabina. Teplice tak dělají něco, co většina českých klubů pořád považuje za riziko. Pouštějí fanoušky do místnosti, kde se po špatném zápase křičí, a z výčitek dělají obsah.
Výčitka, kterou klub vystřihl a pověsil na web
Druhá řada U nás na Stínadlech má deset dílů a mapuje celou sezonu 2025/26. Klub ji podle vlastního oznámení na FKTeplice představil jako pohled do ročníku plného výsledkových výkyvů, ztracených vedení, individuálních chyb a emocí v kabině. Netají se tím, že chce ukázat i hledání cesty z výsledkové krize. Tedy přesně ty chvíle, které kluby běžně schovávají za zavřené dveře.
Díl S02E03 Když promluví kabina je od neděle 25. října zdarma na oficiálním YouTube kanálu Teplic, premiéry jednotlivých epizod běží na Oneplay Sport. Čtvrtý díl měl podle FKTeplice televizní premiéru v pondělí 26. října. Krátký výřez s výčitkou o běhání pak funguje jako upoutávka, která se šíří mnohem rychleji než celá epizoda.
Samotná formulace „Kdo Vám zakázal běhat?!“ zní jako výtka celému mužstvu, ne jednomu hráči. Žádné jméno v ní nepadá. Míří na přístup, na nasazení, na to nejzákladnější, co fanoušek od svého týmu chce vidět.
Sezona, která si o křik říkala
Ostrost té otázky dává smysl, když se člověk podívá do tabulky. Teplice zakončily základní část ročníku 2025/26 na třináctém místě s 29 body a skóre 29:38. Znamenalo to jediné: skupinu o záchranu, tedy nadstavbu, ve které se už nehraje o umístění, ale o holou existenci v lize.
V té fázi se odehrál zápas, který s kabinovými emocemi souvisí přinejmenším tematicky. 3. května 2026 remizovaly Teplice doma se Slováckem 1:1 a po utkání se rozproudila debata o tom, že někteří hráči měli v kabině působit unaveně už o poločase. Trenér Zdenko Frťala podle TN.cz mluvil o „absolutním nesmyslu“, expert Petr Mikolanda celou situaci tvrdě kritizoval.
Přímé propojení výřezu s tímto zápasem klub nepotvrdil a z dostupných textů ho vyčíst nelze. Podle nás ale kontext sedí až nápadně. Mužstvo v boji o záchranu, veřejná diskuse o únavě a pak otázka, proč hráči neběhají. Je to dedukce, ne fakt. Jenže dedukce, která se nabízí.
Kabina jako produkt
Teplice s podobnými scénami pracují vědomě a dlouhodobě. Už první řada dokumentu, která mapovala sezonu 2024/25, ukázala běsnění kapitána Daniela Trubače, motivační projevy Frťaly, euforii po výhrách i splín po porážkách. Podle iDNES musel režisér u jednoho Trubačova výstupu použít 27 pípnutí. Frťala tehdy přiznal, že si na kameru v kabině zvykl, i když rád předem zná scénář.
Marketingový ředitel Martin Kovařík vysvětloval motivaci otevřeně: klub sbíral záběry z tréninků, zápasů i kabiny, chtěl fanouškům ukázat zákulisí a nechat je sezonu prožít spolu s týmem. V rozhovoru pro Eurofotbal zaznělo i ambicióznější přání dostat klub víc do povědomí. Tedy oslovit lidi, kteří na Stínadla nechodí a teplický dres by v obchodě nepoznali. První řada podle klubu nasbírala na YouTube desítky tisíc zhlédnutí a pozitivní ohlasy.
Tady leží jádro celé věci. Kabinová autenticita už není jen interní záležitost mužstva. Je to měna. Vzteklá otázka sportovního vedení v krizovém období má větší dosah než jakákoli tisková zpráva o novém sponzorovi. Klub to ví, a proto výřez nestříhá do zapomnění, ale vystavuje ho na webu s vykřičníkem v názvu.
Český fotbal podobný přístup zná, ale ne jako samozřejmost. Slavia v roce 2019 natočila dokument Totální sezona a Jindřich Trpišovský tehdy pro iDNES popsal, že o záběrech přímo ze šatny se dozvěděl až během jara. Jednou v Plzni kameramana do kabiny nepustil, protože chtěl hráčům pořádně vyčinit. Přesně tahle hranice, kde končí marketing a začíná interní sportovní komunikace, je u Teplic posunutá výrazně dál. Kamera zůstala uvnitř i ve chvíli, kdy se křičelo.
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|První řada
|Druhá řada
|Sezona
|2024/25
|2025/26
|Výsledkový rámec
|ligový střed
|skupina o záchranu
|Nejznámější kabinový moment
|Trubačův „fén“ s 27 pípnutími
|„Kdo Vám zakázal běhat?!“
|Distribuce
|YouTube
|Oneplay Sport, YouTube
Riziko? Hráč, který v záběru dostává vynadáno, se s tím musí srovnat před kamarády, rodinou i soupeři. Na druhé straně si to fanoušek zapamatuje jinak než suchou větu „v kabině jsme si něco řekli“. Uvidí, že to někomu vadilo.
Pomohlo to, nebo jen dobře vypadá na YouTube?
Čísla ze závěru sezony 2025/26 vyznívají pro Teplice příznivě. Po třiceti kolech byly třinácté s 29 body, po pěti zápasech skupiny o záchranu skončily jedenácté se 42 body. V nadstavbě tedy získaly 13 bodů z 15 možných. Sezonu uzavřely s bilancí 10 výher, 12 remíz a 13 porážek a se skóre 40:42, jak ukazuje iDNES.
Svádí to k jednoduchému příběhu: někdo v kabině bouchl do stolu a tým se zvedl. Tak snadné to ale není. Pokud výřez skutečně vznikl kolem zápasu se Slováckem, pak přišel na začátku nebo uprostřed povedené nadstavby, ne na jejím konci. Korelace existuje, příčinnou souvislost doložit nelze. Dokument nicméně dostal přesně ten oblouk, který dobrý sportovní příběh potřebuje: pád, výčitku a záchranu.
Disciplinární dohru video nemá a mít nejspíš nebude. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řeší přečiny spáchané při utkáních nebo v bezprostřední souvislosti s nimi. Klub, který sám zveřejní ostrou výtku z vlastní šatny, žádný předpis automaticky neporušuje. Případné důsledky pro hráče by zůstaly uvnitř klubu a veřejně doložené nejsou.
A současnost? V ročníku 2026/27 vypadají Teplice klidněji. Podle klubové tabulky byly po jedenácti kolech osmé se 17 body a skóre 18:17, v sobotu 24. října remizovaly doma s Artisem Brno 0:0. Žádná euforie, ale ani záchranářská křeč. Právě proto si klub může dovolit vracet se ke krizi z minulé sezony s odstupem a udělat z ní seriál.
Kdo chce vidět celou scénu, ne jen vystřižený vrchol, najde třetí díl na YouTube kanálu Teplic, další epizody průběžně přibývají na Oneplay Sport. Z deseti dílů je venku teprve menší část. Záchranářské jaro, kam kontext výřezu nejspíš míří, má série teprve před sebou.
V kabině na Stínadlech dnes visí kamera stejně samozřejmě jako taktická tabule. Jedna otázka s vykřičníkem zazněla pro třicet hráčů a dnes ji slyší desetitisíce lidí, kteří o Teplicích dřív nepřemýšleli. Přesně o to klubu šlo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner