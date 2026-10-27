HLEDÁME PÁNÍČKA: Tři pejsci z Javorníku čekají na svou novou šanci

Enzo
Mladý, přibližně dvouletý klučina, který váží kolem 20 kilogrmaů a je tak trochu jako zlatý retrívr, jen mu někdo zapomněl nastavit barvu na zlatou. Enzo je totiž zlatíčko v černém provedení. Je to veselý, akční, milý a naprosto neodolatelný kluk, který si užívá život plnými doušky. Miluje lidskou i psí společnost, rád vyráží na vycházky, výlety a vůbec všechno, co se dá podniknout společně.
A právě proto bychom mu moc přáli rodinu, která mu ukáže, že život není jen o čekání za plotem. Že existují společné výlety, dlouhé procházky, výpravy za dobrodružstvím, gauč, pohlazení a hlavně člověk, který ho bude milovat stejně, jako on bude milovat jeho.
Enzo hledá domov v bytě nebo v domku se zahrádkou, ale zahrádka rozhodně nesmí znamenat život venku. Chce být součástí rodiny, mít přístup dovnitř a trávit se svými lidmi co nejvíce času.
Je zdravý, kastrovaný a připravený vykročit do svého nového života. Zorinka
Malá holčička s vlčím kukučem, která váží pouhých sedm kilo a má za sebou přibližně osm let života. A přestože už není žádné štěňátko, její srdíčko je pořád plné laskavosti, něhy a chuti mít svého člověka. Zorinka je milá, hodná, kamarádská. Taková malá nenápadná dušička, která nepotřebuje celý svět. Potřebuje jen bezpečné bydleníčko, laskavé páníčky a pocit, že někam patří.
A víte co? U Zorky vůbec nevadí, pokud její budoucí páníčci budou seniorského věku. Naopak. Klidnější domov, společné procházky, pohodové dny a hlavně hodně času jeden pro druhého by jí mohly náramně vyhovovat. Hledáme pro naši malou vlčici zodpovědnou a milující rodinu, která jí nabídne to nejdůležitější, jistotu, bezpečí a lásku už napořád.
Protože i osmileté srdíčko si zaslouží začít kapitolu, ve které už nebude čekat. Kapitolu, kde bude doma. Many
Many je n ádherný, zlatavý chlapeček, kterému ještě nejsou ani tři roky. Váží přibližně 15 kilogramů a vzhledem připomíná křížence jezevčíka a zlatého retrívra. P o zlatém retrívrovi má určitě to nejkrásnější, zlatou povahu.
Many je totiž mazlík každým coulem.
Miluje lidi, miluje ostatní pejsky, miluje snad všechno živé. Je to takové malé chlupaté sluníčko, které rozdává radost, úsměvy a lásku na všechny strany. Stačí se podívat do jeho očí. Tolik něhy, dobroty a důvěry.
A přitom i on už poznal, jaké to je, když vás člověk opustí. Proto hledáme domov p
ro pejska, který má před sebou celý život. Pro pejska, který si zaslouží svého člověka, pohlazení, společné procházky, bezpečí a jistotu, že už ho nikdo neopustí.
Hledáme zodpovědnou, milující rodinu, která bude Manyho brát jako plnohodnotného člena rodiny. Ne jako věc, kterou lze odložit, když se změní životní okolnosti. Javornické čumáčky
tel: 776 595 140
email: jarmilaboginska@seznam.cz
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