Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zamkli jste chatu a máte klid? Zloději to vidí jinak. Schovejte sekery i páčidla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zahrádkaření skončilo, gril je uklizený a chatka zamčená až do jara. Jenže zatímco majitelé si dávají od víkendů na zahradě pauzu, zloději mají úplně jiný plán. Právě podzim a zima jsou obdobím, kdy opuštěné chatky lákají nezvané návštěvníky. Městská policie proto vyráží na častější kontroly.
Zamkli jste chatu a máte klid? Zloději to vidí jinak. Schovejte sekery i páčidla

Zamkli jste chatu a máte klid? Zloději to vidí jinak. Schovejte sekery i páčidla

Zdroj: Městská policie Hradec Králové
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:36

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Ve Všestarech ožije pravěk. Chystají tady noční prohlídky i ohňovou show
Ve Všestarech ožije pravěk. Chystají tady noční prohlídky i ohňovou show
Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud
Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud

Čtyři z pěti okresních měst v Královéhradeckém kraji již mají na začátek listopadu svolaná ustavující...

V Hradci Králové poroste nová generace. Zasazeno bude přes tři sta stromů
V Hradci Králové poroste nová generace. Zasazeno bude přes tři sta stromů

Hradec Králové dostane 356 nových zelených obyvatel, kteří postupně zakoření v ulicích napříč městem. Na...

Hradec se přidá k protestům za ČT a rozhlas. Lidé se sejdou v symbolických 16:36
Hradec se přidá k protestům za ČT a rozhlas. Lidé se sejdou v symbolických 16:36

Na podporu veřejnoprávních médií se bude tento týden demonstrovat také v Hradci Králové. V úterý se sejdou...

RegioJet vyhrál další soutěž na vlaky v kraji. Má jezdit z Hradce do dalších měst
RegioJet vyhrál další soutěž na vlaky v kraji. Má jezdit z Hradce do dalších měst

Regionálními vlaky mezi Hradcem Králové a Letohradem, Solnicí nebo Novým Bydžovem mají od prosince 2031...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.