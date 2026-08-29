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Za Jihostroj bude hrát ukrajinský mistr. Kádr posílí Oleksandr Boiko

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Volejbalový Jihostroj oznámil poslední posily do kádru. Novým liberem se stal Oleksandr Boiko, který se pyšní tituly ze čtyř posledních ročníků ukrajinské Superligy. V posledním ročníku byl dokonce vyhlášen nejlepším liberem. V týmu nahradí Michaela Kovaříka.
Za Jihostroj bude hrát ukrajinský mistr. Kádr posílí Oleksandr Boiko

Za Jihostroj bude hrát ukrajinský mistr. Kádr posílí Oleksandr Boiko

Zdroj: Volejbalový klub České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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