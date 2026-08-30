Horníček svými zákroky ohromil Premier League. Vynuloval Tottenham s Kinským v brance

Sobota 29. srpna 2026, Tottenham Hotspur Stadium. Domácí tým tlačí, vytváří šance, jenže míč do sítě nejde. Stojí v tom Lukáš Horníček. Jednadvacetiletý gólman Newcastle United odchytal teprve druhý ligový zápas v Premier League a znovu ukázal, proč za něj Braga podle portugalských zdrojů inkasovala přes 30 milionů eur. Na druhé straně hřiště stál v brance Antonín Kinský, a právě kontrast obou českých brankářů vypráví příběh úvodních dvou kol sezony 2026/27 možná nejlépe.
Pět zákroků, které rozhodly
Horníčkova práce začala už v 15. minutě. Yves Tel stáčel střelu zpoza šestnáctky, míč mířil k tyči, Horníček sáhl a vyrazil. Ve 36. minutě přišel Robertson z ostrého úhlu, o minutu později hlavičkoval van Hecke po rohu. Oba pokusy skončily v rukavicích.
Po přestávce se obraz nezměnil. Pedro Porro pálil z hranice vápna, Horníček byl na místě. A v 87. minutě, kdy už Newcastle vedl 2:0, ještě chytil volej Omara Marmoushe. Celkem čtyři až pět klíčových zásahů podle toho, který datový model počítáte.
Opta Analyst ho označila za výraznou postavu první půle, FotMob mu udělil známku 8,2.
Podstatné je načasování. Kdyby Horníček v první půli jednou neuspěl, Tottenham by šel do vedení a celý zápas se lámal jinak. Newcastle přitom za celý zápas vyslal na bránu jen dvě střely. Obě skončily gólem.
Dva góly ze dvou pokusů
Skóre se otevřelo až v 62. minutě. Anthony Elanga se otočil na hranici vápna a střelou o tyč překonal Kinského. O deset minut později, po rohovém kopu, dorazil míč zblízka Yoane Wissa, 2:0. Newcastle odehrál ideální venkovní zápas: přežil tlak, udeřil dvakrát a zavřel to.
Pro Kinského to nebyl zápas plný hrubých chyb. Spíš ho zradil tým. Trenér Roberto De Zerbi po utkání mluvil o ztrátě sebedůvěry po prvním inkasovaném gólu a špatných vzdálenostech mezi řadami. Tottenham po dvou kolech nemá jediný bod a jeho skóre čte 0:5, po úvodní porážce 0:3 v Brentfordu přišla domácí prohra s Newcastlem.
Český brankářský souboj po letech
Seznam Zprávy připomněly, že podobný duel dvou českých gólmanů v Premier League evokuje až dvojici Čech–Černý z ledna 2008. Bilance po dvou kolech mluví jasně:
Horníček (Newcastle) Kinský (Tottenham) Zápasy 2 2 Body týmu 4 0 Skóre týmu 4:2 0:5 Čistá konta 1 0
Férové je dodat kontext. Kinský si na konci minulé sezony pod De Zerbim vybojoval pozici jedničky a v červnu 2026 prodloužil smlouvu. Dva zápasy nové sezony jeho kvalitu nedefinují, definují ale momentální stav Tottenhamu.
Od Bragy přes Liverpool až sem
Horníčkův příchod do Newcastlu 3. srpna 2026 provázela vysoká očekávání. Klub ho při podpisu pětileté smlouvy označil za jednoho z nejlepších mladých brankářů v Evropě. Za Bragu měl v předchozí sezoně dvanáct čistých kont a pomohl do semifinále Evropské ligy.
Ligový debut přišel 23. srpna proti Liverpoolu, remíza 2:2, ve které vytáhl výrazný zákrok proti Wirtzovi a inkasoval až v nastavení z penalty. Výkon proti Tottenhamu byl komplexnější: víc zásahů rozložených do celého zápasu, čisté konto a přímý vliv na tři body. Podle nás jde o nejsilnější signál, že přechod do Premier League Horníčka nezaskočil.
Kde sledovat další kola
Práva na Premier League v Česku drží
CANAL+, který nabízí všech 380 zápasů sezony. Newcastle hraje příští ligový duel v sobotu 5. září 2026 doma proti Bournemouthu od 13:30 středoevropského letního času. Tottenham se ve stejný den představí na hřišti Nottingham Forest od 16:00.
Horníček má po dvou startech pevně rozjetou pozici jedničky. Definitivní verdikt na 38 kol by byl předčasný, ale směr, kterým to jde, je pro Newcastle i pro českého fanouška těžko přehlédnutelný.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl