Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Natascha Kampuschová strávila ve sklepě únosce 3096 dní. Z podzemní kobky unikla díky obyčejnému vysavači

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Natascha Kampuschová strávila osm let v podzemní kobce pod garáží svého únosce. Dnes otevřeně popisuje manipulaci i jedinou šanci na útěk za svobodou.
Natascha Kampusch a dům, kde byla držena

Natascha Kampusch a dům, kde byla držena

Zdroj: FOTO:Priwo, CC BY-SA 3.0 / C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Dvojitý záblesk nad oceánem dodnes nemá vysvětlení. Američané pátrali po výbuchu, který oficiálně neexistoval
Dvojitý záblesk nad oceánem dodnes nemá vysvětlení. Američané pátrali po výbuchu, který oficiálně neexistoval
Pomsta režimu a tragický osud ruské herečky Zinaidy
Pomsta režimu a tragický osud ruské herečky Zinaidy

Slavná ruská herečka Zinaida Reich zářila na divadelních prknech a stala se múzou dvou vlivných mužů. Během...

Bermudský trojúhelník v Transylvánii. Co se děje v Hoia Baciu?
Bermudský trojúhelník v Transylvánii. Co se děje v Hoia Baciu?

Les Hoia Baciu v Transylvánii přitahuje pozornost podivnými úkazy a mrazivými legendami. Návštěvníci tohoto...

Touha po dobrodružství ho zabila. Fotograf zachytil pád čtrnáctiletého chlapce z podvozku letadla
Touha po dobrodružství ho zabila. Fotograf zachytil pád čtrnáctiletého chlapce z podvozku letadla

Čtrnáctiletý Keith Sapsford se v roce 1970 schoval do podvozku letadla v australském Sydney. Jeho krutý pád...

Temná minulost automobilky. Kdo skutečně stojí za Volkswagenem?
Temná minulost automobilky. Kdo skutečně stojí za Volkswagenem?

Jen málokdo ví, že základy slavné a celosvětově oblíbené automobilky Volkswagen vznikly na přímý popud...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.