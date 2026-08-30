Cizinec nepřežil nehodu osobního auta, vyletěl ze silnice a narazil do stromu

Reklama
1 min
Cizinec nepřežil nehodu osobního auta, vyletěl ze silnice a narazil do stromuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Černý víkend na silnicích v Plzeňském kraji má další oběť. Na silnici u Horšovského Týna zahynul cizinec, který vjel do protisměru a následně mimo vozovku, kde se několikrát převrátil a skončil na střeše. Letošní prázdniny si na silnicích v Česku vyžádaly přes 90 obětí, přičemž nejkritičtější víkend je právě tento.
ilustrační foto
Zdroj: Zuzana Pešková
Reklama
Vypadá jako pažitka, ale jen klame vzhledem. Nenápadná rostlina je klenotem Brd
Na první pohled by ji každý přešel. Vypadá totiž jako obyčejná tráva. Ve skutečnosti se ale jedná o...
Nemoc komplikuje seniorovi život, opakovaně ho zachraňovali strážníci
Obrovský strach o svého manžela měla žena, kterou kontaktovali rokycanští strážníci. Její manžel totiž trpí...
Tři a půl roku vyhlížel Lojzík nové páníčky. Po pěti dnech ho vrátili do útulku
Zhruba šestiletého Lojzíka odchytili strážníci v lednu 2023 a od té doby čekal na nový domov v útulku. S...
Podívejte se na úchvatné snímky blesků. S ročním obdobím se mění jejich barva
Někdo se bouřek bojí a zalézá pod peřinu. Někdo je naopak s napětím vyhlíží, sleduje radary a jakmile to...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
Infarkt nepřijde z ničeho. U 99 % pacientů ho roky předem prozrazovaly čtyři krevní hodnoty, které lékaři přehlíželi
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
5 min
PIN ke kartě má jen 4 číslice, i když by mohl mít 12. Za kuriózním důvodem stojí manželka vynálezce, která si více nezapamatovala
Mobify.cz
dnes, 14:58
4 min
Kam se poděla Eva Čížkovská alias striptérka Ála? Vypadá skvěle i po šedesátce a věnuje se překvapivému oboru
ReadZone
dnes, 14:57
2 min
Jurásek bude trpět. Hušbauer popsal, že cítil nenávist z každého koutu stadionu
SportyŽivě
dnes, 14:57
3 min
Slovan zvládl dlouhou přesilovku, Hradec doma U Nisy porazil 2:0
Liberecká Drbna
dnes, 14:54
1 min
Reklama
Zapomeňte na banány. Tohle lahodné ovoce má o 1/3 více draslíku a snižuje riziko infarktu o 21 %
FAJNTIP.cz
dnes, 14:30
4 min
Ruská vejce na pařížském salátu: Retro lahůdka s krémovým přelivem
Cooky.cz
dnes, 14:29
3 min
Slzy a strach ze setkání: Ornella Koktová promluvila o usmíření se sestrou Charlotte
Aplausin.cz
dnes, 14:23
2 min
Nejen sankce proti Rusku. Koho dalšího ve světě EU trestá a jak to funguje?
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:23
Klasická skříň vám každý den krade půl metru podlahy. Řešení z poválečné éry stojí o desítky tisíc míň a zabere míň místa
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:19
3 min
Reklama
Discopříběh 2: Scéna porodu krátce po potratu a do natáčení negativně zasáhla amnestie Václava Havla
V Telce
dnes, 14:10
3 min
Horší frašku tenis nezažil. Bezprecedentní chaos měl hned dvě šokující rozuzlení
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 14:07
Zvoní? Pokud ano, můžete za nenápadný zvoneček z babiččiny pozůstalosti dostat několik tisíc
VědaŽivě.cz
dnes, 14:07
2 min
Jason Statham řeší Vzpouru po svém. Akční béčko na tankeru by v devadesátkách bylo hitem
Kinobox.cz
dnes, 14:05
4 min
Hladina v indické studni se vlní bez přestání, sousední studny zůstávají klidné. Klíčem může být vzduch uvězněný v hornině
VědaŽivě.cz
dnes, 14:00
4 min
Reklama
Vyšší Brod a rakouský Reichenthal propojila cyklotrasa, vede přes historický přechod
Budějcká Drbna
dnes, 14:00
1 min
KVÍZ: Houbařská sezona se blíží. Než vyrazíte do lesa, otestujte své znalosti
Brněnská Drbna
dnes, 14:00
1 min
Na celou Evropu se řítí extrémní zima. Meteorologická anomálie zasáhne celé Česko
NESPECHEJ.cz
dnes, 14:00
3 min
Cizinec nepřežil nehodu osobního auta, vyletěl ze silnice a narazil do stromu
Plzeňská Drbna
dnes, 13:50
1 min
Dostal druhou šanci na oddlužení a znovu ji ignoruje. Godla si nepřebírá ani předvolání k soudu
VIPživot.cz
dnes, 13:49
3 min
Reklama
U Severního Kypru se převrhla loď s asi 270 lidmi na palubě, nejméně šest jich zemřelo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:45
Tajná svatba s doktorem: Taťána Kuchařová se v tichosti vdala na zámku!
Aplausin.cz
dnes, 13:38
2 min
Všeobecný kvíz podle pořadu Na lovu: Kdo si poradí s 10 otázkami, ten by porazil i Doktora Vševěda
In-lifestyle.cz
dnes, 13:38
2 min
V řecké mytologii jsou synonymem krásy a půvabu. Tři Grácie vás uhranou
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
3 min
Natascha Kampuschová strávila ve sklepě únosce 3096 dní. Z podzemní kobky unikla díky obyčejnému vysavači
kroniQa
dnes, 13:28
3 min
Reklama
Kdo je kdo: Neckář nebyl první volbou, původně měl hrát Gott. Pozorní diváci objeví i další osobní narážky
V Telce
dnes, 13:28
3 min
Osm nezletilých bylo pod vlivem alkoholu. Sedmnáctiletému naměřili 2,56 promile
Jihlavská Drbna
dnes, 13:28
1 min
Třetina má 20 minut. Randy Holt v ní dostal 67 trestných. Jak je to vůbec možné?
Vše o sportu
dnes, 13:22
3 min
Uzený plátek s česnekovou omáčkou a hrnkovým knedlíkem pro milovníky výrazných chutí
Cooky.cz
dnes, 13:22
5 min
Zamrazit cuketu umí každý, ale 90 % lidí vynechá jeden krok a po rozmrazení jim zbude vodnatá kaše. Správný postup má čtyři varianty
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 13:20
2 min
Reklama
Taťána Kuchařová se znovu vdala. Nového Ondřeje dokázala před veřejností utajit až do svatby
Žena.cz
dnes, 13:09
Horníček svými zákroky ohromil Premier League. Vynuloval Tottenham s Kinským v brance
SportyŽivě
dnes, 13:09
3 min
Posila Sparty z Premier League vyhořela. Rosický poslal Australana Kuola do Jablonce
SportyŽivě
dnes, 13:06
3 min
Strach o legendu: Marta Kubišová skončila v nemocnici
Aplausin.cz
dnes, 13:05
1 min
Dvě bouračky, 2,5 promile a odmítnutá léčba. Slováček přesto o Patrasové mluví jako o vinařce, která jen koštuje
VIPživot.cz
dnes, 13:03
3 min
Reklama
Yvetta Kornová porazila démony a změnila se k nepoznání. Kvůli závislosti přišla o vlasy, po šedesátce se znovu vdala
ReadZone
dnes, 13:03
3 min
Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzim
Pražská Drbna
dnes, 13:00
1 min
Jaká je průměrná mzda v Praze? Z obrovského rozdílu proti zbytku republiky spadne čelist
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
4 min
Itauma vedl na zásahy 146:61. Hrgović ho v devátém kole zastavil
MMAMAG.cz
dnes, 12:55
1 min
O život řidiče bojovali svědci i záchranáři, náraz do betonového sloupu byl fatální
Ostravská Drbna
dnes, 12:55
1 min
Reklama
Reklama
Taťána Kuchařová se znovu vdala. Nového Ondřeje dokázala před veřejností utajit až do svatby
Nejen sankce proti Rusku. Koho dalšího ve světě EU trestá a jak to funguje?
Dechberoucí. Česká juniorka je královnou planety, zvedla rekordních 620 kilogramů
Jmenuje se Vojtková a zpívá jako Kubišová. Dcera Sabiny Laurinové a frontmana Kabátů překvapila i profíky
Co o vašem zdraví skutečně prozradí plynatost? Intenzita, zápach i náhlá změna mají svůj význam
Reklama
Reklama