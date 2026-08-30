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Nová ledová plocha a lepší chlazení. Přerov plánuje modernizaci zimního stadionu

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Nové plochy pro letní sporty a celkové modernizace ledové plochy a chladicího zařízení se dočká přerovský zimní stadion. Čeká ho rozsáhlá rekonstrukce za více než 70 milionů korun, která zajistí spolehlivější a úspornější provoz.
Zimní stadion v Přerově

Zimní stadion v Přerově

Zdroj: Město Přerov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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