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Cestování Čechů se mění. Chtějí pohodlí na letišti i jednoduché platby v zahraničí

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Cestování se mění a spolu s ním i očekávání cestujících. Jak dokazují data platebních společností, vedle samotné destinace dnes stále větší roli hraje pohodlí během celé cesty od rychlého průchodu letištěm přes přístup do salonků až po jednoduché placení a správu financí v zahraničí.
Češi chtějí pohodlí na letišti i jednoduché platby v zahraničí

Češi chtějí pohodlí na letišti i jednoduché platby v zahraničí

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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