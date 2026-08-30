Cestování Čechů se mění. Chtějí pohodlí na letišti i jednoduché platby v zahraničí

Právě na rychlejší odbavení se zaměřuje společnost Mastercard, která rozšiřuje cestovatelské benefity u prémiových a byznysových karet vydávaných českými bankami. Novinkou je služba Fast Track umožňující rychlejší průchod bezpečnostní kontrolou a také přístup do letištních salonků v případě zpoždění letu. Konkrétní nabídka se ale liší podle typu karty a vydavatelské banky. Mastercard v rámci svých cestovatelských benefitů uvádí také přístup do více než 1 500 letištních salonků prostřednictvím sítí LoungeKey a Priority Pass.
„Největším luxusem dnešního cestování není větší prostor v letadle nebo dražší hotel. Je to čas, který nemusíme strávit ve frontách, a klid, že když se cesta nevyvíjí podle plánu, pomoc je nablízku. Mnoho lidí přitom stále neví, jaké cestovatelské výhody už dnes mohou mít ke své kartě k dispozici,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
Podobný důraz na plynulost cestování sleduje také Revolut. Jeho klienti mohou v aplikaci spravovat finance v zahraničí, směňovat měny, rezervovat ubytování a zážitky nebo využívat eSIM ve více než 100 zemích. Podle zvoleného tarifu mají k dispozici také letištní benefity včetně přístupu do salonků a přednostního průchodu bezpečnostní kontrolou.
„Revolut odstraňuje bariéry spojené s placením v zahraničí a usnadňuje správu financí na cestách. Zákazníci mohou při platbách v cizích měnách využívat jeden z nejvýhodnějších směnných kurzů na trhu, sbírat body za každodenní útraty prostřednictvím programu RevPoints. Díky eSIM mohou zůstat online ve více než 100 zemích světa a podle zvoleného tarifu využívat také vstup do letištních salonků nebo přednostní průchod bezpečnostní kontrolou na letištích,“ okomentovala možnosti pro zákazníky pro Trade-off situaci Ingrida Daunaravičienė, mluvčí Revolutu pro střední a východní Evropu.
Data Revolutu zároveň ukazují, že Češi zůstávají věrní především evropským destinacím. Od začátku roku do května 2026 nejvíce utráceli v Rakousku, Itálii, Španělsku a Německu. Roste ale také zájem o vzdálenější destinace – počet transakcí českých uživatelů v Jižní Koreji meziročně vzrostl o více než 40 procent, ve Vietnamu zhruba o 31 procent a v Thajsku o více než 22 procent.
„Většina cestovního rozpočtu Čechů směřuje do běžných každodenních výdajů, nikoli do jednorázových velkých položek. Restaurace a potraviny dohromady tvoří přibližně dvě pětiny všech plateb, a představují tak největší kategorii cestovních výdajů,“ doplňuje Ingrida Daunaravičienė.
Z pohledu letištních služeb zůstává pro české klienty Revolutu nejčastějším místem využití salonků Letiště Václava Havla Praha, zejména partnerské salonky v terminálech 1 a 2. Zatímco Mastercard ve svých datech sleduje silnou oblibu salonků ve Skandinávii a Španělsku, Revolut potvrzuje, že pro mnoho Čechů začíná komfortní cestování už před odletem z Prahy.
Společným jmenovatelem je tak snaha ušetřit čas a zjednodušit cestu. Ať už jde o Fast Track, letištní salonky, digitální správu financí nebo připojení k internetu v zahraničí, cestovní benefity se stále více stávají součástí standardu, který cestující očekávají.