Discopříběh 2: Scéna porodu krátce po potratu a do natáčení negativně zasáhla amnestie Václava Havla

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Discopříběh 2: Scéna porodu krátce po potratu a do natáčení negativně zasáhla amnestie Václava HavlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Volné pokračování komedie Discopříběh 2 bojovalo s neústupnými trestanci v ulicích Plzně. Během natáčení došlo na dabingový podvod i otevírání starých ran.
Discopříběh 2
Zdroj: FOTO:Zdeněk Vávra, distr. TV Nova
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