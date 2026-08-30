Osm nezletilých bylo pod vlivem alkoholu. Sedmnáctiletému naměřili 2,56 promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Osm nezletilých bylo pod vlivem alkoholu. Sedmnáctiletému naměřili 2,56 promile
V pátek kolem půl jedenácté zastavili policisté v Náměšti nad Oslavou osmadvacetiletého řidiče vozu...
Dárci krve z Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Jihlava už několik týdnů dostávají SMS ve...
Koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezonu s letními prázdninami nebo v prvním zářijovém týdnu,...
Jihlavští kriminalisté objasnili sérii majetkové trestné činnosti pětatřicetiletého muže, který se krátce...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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