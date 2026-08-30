Hladina v indické studni se vlní bez přestání, sousední studny zůstávají klidné. Klíčem může být vzduch uvězněný v hornině

Vesnice Virparda leží v gudžarátském okrese Morbi, kde monzunové deště běžně plní podzemní zásobníky za pár hodin. Letos ale přišlo něco, co místní dosud neviděli: hladina v Sadarijově studni se rozhoupala jako mořská vlna, přetékala přes okraj a zakalila se. Sousední studny přitom zůstaly naprosto klidné. Okresní správce Svapnil Kharé nasadil vyšetřovací tým, seismologové vyloučili zemětřesení a geolog Dž. S. Vadhér ukázal prstem na vzduch uvězněný v pórech hornin. Pod jedinou novou studnou se zřejmě odehrává fascinující podzemní drama, které monzun jen odkryl.
223 milimetrů za jediný den: srážkový impulz, který spustil řetězovou reakci
Klíč k pochopení celého jevu leží v meteorologických datech. Podle srážkových záznamů
SEOC/Gujarat spadlo v taluce Morbi během 24 hodin do rána 2. srpna 223 milimetrů srážek. V sousední Tankaře naměřili 194 milimetrů. O den později klesly úhrny na pouhé jednotky milimetrů. Šlo tedy o prudký, koncentrovaný vodní úder, přesně ten typ impulzu, který hydrogeologie označuje za „ostrý recharge event“.
Takové množství vody se nezasakuje rovnoměrně. Proráží půdní profil, zaplavuje pukliny a dutiny a před sebou stlačuje vzduch, který v nich do té chvíle klidně přebýval. Představte si injekční stříkačku, kde píst tlačí na vzduchovou bublinu, ta nemá kam uniknout, takže její tlak roste. Přesně tohle se podle klasické hydrogeologické učebnice Freeze & Cherry děje v nenasycené zóně při rychlém vzestupu podzemní vody. Stlačený vzduch pak hledá cestu ven. A pokud ji najde skrz otevřenou studnu, rozhýbe vodní sloupec nad sebou.
Proč reagovala jediná studna a okolní zůstaly netečné
Tohle je otázka, která znepokojovala vesničany i úřady. Odpověď se skrývá v geologické struktuře pod povrchem, a ta bývá v puklinových akviferech mimořádně proměnlivá.
Americká geologická služba (USGS) dokumentuje, že vrty vzdálené pouhých 14,6 metru (48 stop) mohou v rozpukaném horninovém prostředí vykazovat zásadně odlišné chování. Jeden zachytí hlavní puklinu napojenou na rozsáhlý podzemní systém, druhý mine všechno podstatné.
Sadarijova studna byla čerstvá, vyhloubená zhruba tři měsíce před událostí, hluboká přibližně 5,5 metru. Při kopání mohla protnout dosud neporušenou dutinu nebo puklinovou zónu, kterou starší okolní studny obcházejí. Když monzunová voda zaplavila právě tuto konkrétní kapsu, vznikl lokální tlakový kanál vedoucí přímo do nové studny. Sousední šachty, napojené na jiné vrstvy, zůstaly nedotčené. Přesný litologický profil pod Sadarijovou studnou dosud zveřejněn nebyl, ale popsaný mechanismus představuje podle dostupných indicií nejpravděpodobnější vysvětlení.
Stlačený vzduch pod hladinou: jak neviditelný píst rozhýbe vodu
Geolog Vadhér při vyšetřování
popsal příčinu jako „vzduch zachycený v pórech hornin“. Správce Kharé doplnil, že uvězněný vzduch pod vodou se při přesunu projeví na povrchu hladiny. Zní to jednoduše, ale za formulací se skrývá propracovaný fyzikální proces.
Při rychlém nasycení podzemí monzunovou vodou se vzduchové kapsy ocitnou v pasti mezi stoupající hladinou a nepropustnou vrstvou nad nimi. Tlak uvězněného plynu roste nad atmosférickou hodnotu. Otevřená studna funguje jako ventil, jediné místo, kde se tlakový rozdíl může projevit. Vodní sloupec ve studni proto reaguje zdvihem, poklesem a opakovaným rozkmitáním. Studie publikovaná v Hydrogeology Journal na příkladu krasového akviferu v Minnesotě dokumentuje totožný princip: stoupající voda nejprve stlačila vzduchové kapsy a teprve s odstupem je v etapách uvolnila.
Právě etapovitost vysvětluje zvláštní průběh v Morbi. 6. srpna se hladina nakrátko uklidnila, a pak se vlnění vrátilo. Stupňovitý únik vzduchu z různých dutin a puklinových systémů může generovat opakované tlakové pulzy, takže studna se rozhoupe znovu, jakmile se otevře další vzduchová kapsa.
VIDEO Vítr, zemětřesení ani podzemní řeka: co vyšetřování vyloučilo
Nabízela se řada jednodušších vysvětlení. Seismologové prověřili záznamy a žádnou tektonickou aktivitu v regionu nezaznamenali. Teorii o povrchových vlnách způsobených větrem vyvrátil pozorovaný fakt, který zaznamenala stanice
NDTV: i při nárazech větru o rychlosti 40 až 50 km/h zůstala hladina v období dočasného klidu naprosto nehybná. Kdyby šlo o aerodynamický efekt, vítr by ji rozvlnil pokaždé.
Okresní správa deklarovala, že bezprostřední ohrožení nehrozí, a zadala detailní technickou studii výzkumnému ústavu GWRI v Gandhinagaru. Kharé ovšem při svém vyjádření 7. srpna přiznal, že vzorky vody dosud nebyly odebrány. Kvalita a použitelnost vody ze studny tak zůstává laboratorně neověřená.
Kdy podzemní „dýchání“ utichne a co případ odhaluje o skryté hydraulice
Hydrogeologická literatura naznačuje, že tlakové anomálie z uvězněného vzduchu obvykle odezní po vyrovnání tlaků a odvětrání plynu. U učebnicových případů jde o hodiny až několik dnů. Morbijský jev trval déle, což svědčí o složitějším systému dutin a puklin, které vzduch vypouštějí postupně. Až se poslední kapsa vyrovná s atmosférickým tlakem, hladina by měla zklidnět natrvalo.
Podobné oscilace studní dokumentuje USGS po zemětřeseních po celém světě, od Aljašky po Indii. Morbijský případ je výjimečný tím, že spouštěčem nebyl otřes zemské kůry, nýbrž monzunový liják, a celý proces se odehrál v mělké otevřené farmářské šachtě viditelné pouhým okem. Běžně skrytá podzemní hydraulika se tu neobvykle čitelně vyjevila přímo na vodní hladině, a právě proto obletěla internet.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková