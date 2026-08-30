Uzený plátek s česnekovou omáčkou a hrnkovým knedlíkem pro milovníky výrazných chutí

Když jsem tu omáčku vařila poprvé, vůbec mě nenapadlo, jakou vzpomínku u stolu otevře. Partner po prvním soustu jen poznamenal, že je „jako od babičky“. Pro každou hospodyňku je tohle pochvala, která se neříká jen tak. Uzený plátek s jemnou česnekovou omáčkou je poctivé jídlo, které obstojí i ve všední den. A hrnkový knedlík z mikrovlnky? Příjemně rychlá zkratka, bez dlouhého stání u plotny.
Doma vařím spíš
nízkosacharidově, bez mouky a bez cukru, takže tahle klasika pro mě byla docela návrat do české omáčkové kuchyně. A návrat mi vyšel. Překvapilo mě hlavně to, že ani knedlík z mikrovlnky nepůsobil jako nouzové řešení. Naopak. Když člověk nechce stát s hrncem vroucí vody a řešit páru po celé kuchyni, funguje překvapivě dobře. si lze uvařit předem, z vývaru udělat Uzené maso základ omáčky a mezitím připravit knedlíky do hrnků.
Můj tip je jednoduchý: Česnek do omáčky nepřepalujte a nedávejte ho tam od začátku. Když přijde na řadu ve správný moment, zůstane výrazný, ale omáčka nebude ostrá ani hořká. Proč uzené s česnekovou omáčkou pořád funguje
Tohle je jedno z těch jídel, která v
českých kuchyních drží místo úplně oprávněně. Uzené maso dodá vývaru sílu a lehce kouřovou, slanou chuť, kterou obyčejná voda nenahradí. Z takového základu pak vznikne omáčka, která nepůsobí ploše. Recept na poctivý uzený plátek s česnekovou omáčkou a knedlíkem z mikrovlnky
Doba přípravy omáčky: 15 minut Doba vaření uzeného: 60 až 90 minut Doba přípravy knedlíku v mikrovlnce: 2,5 až 3 minuty Počet porcí: 3 až 4 porce Ingredience pro přípravu Suroviny na uzené maso a česnekovou omáčku 700 až 750 g uzeného masa 50 g másla 40 g hladké mouky 5 až 6 stroužků česneku 700 ml vývaru z uzeného masa 200 ml mléka nebo smetany na zjemnění 1 špetka soli podle potřeby 1 špetka mletého pepře 1 lžička citronové šťávy 1 lžička cukru, pokud chcete chuť zakulatit Knedlík z mikrovlnky 1/2 hrnku polohrubé mouky 1/2 hrnku mléka 1 vejce, zvlášť žloutek a bílek 1 lžička prášku do pečiva 1 špetka soli 1 rohlík nakrájený na kostičky Postup přípravy uzeného masa s česnekovou omáčkou a rychlým knedlíkem
1. Dejte uzené maso do hrnce, zalijte vodou a vařte na mírném plameni asi 60 až 90 minut podle velikosti kusu. Maso má být měkké, ale nemá se rozpadat. Po uvaření ho vyndejte a část vývaru si schovejte na omáčku.
2. Uzené nakrájejte na plátky a přikryjte, aby neoschlo. Když necháte maso chvíli stranou, krájí se líp a plátky drží tvar.
3. V kastrolu rozpusťte máslo, přisypte hladkou mouku a udělejte světlou zásmažku. Stačí krátce, jen aby mouka ztratila syrovou chuť. Neměla by začít tmavnout.
4. Zásmažku postupně zalijte vývarem z uzeného masa a dobře míchejte, aby v omáčce nezůstaly hrudky. Přiveďte k varu a na mírném ohni vařte asi 10 až 15 minut.
5. Přidejte prolisovaný nebo najemno nastrouhaný česnek. Přilijte mléko nebo smetanu, dochuťte pepřem a případně trochou soli. Opatrně, vývar z uzeného bývá slaný sám o sobě.
6. Nakonec omáčku zakápněte citronovou šťávou a podle chuti přidejte i malou lžičku cukru. Ne kvůli sladkosti, spíš aby se chuť zaoblila. Krátce prohřejte a dál už nevařte.
Z domácích knedlíků není třeba mít žádný strach: Stačí jeden hrnek a za chvíli je hotovo Knedlík z hrnku
7. Do mísy dejte polohrubou mouku, mléko, žloutek, prášek do pečiva a sůl. Přisypte na kostičky nakrájený rohlík a nechte směs chvíli stát, aby pečivo nasáklo a změklo.
8. Z bílku vyšlehejte pevnější sníh a lehce ho vmíchejte do těsta. Je to malý krok, ale je znát. Knedlík pak není tak hutný a má lepší strukturu.
9. Směs rozdělte do 2 až 3 hrnků, které předem lehce vymažte. Naplňte je zhruba do poloviny až dvou třetin, protože těsto při ohřevu vyběhne.
10. Dejte hrnky do mikrovlnné trouby a ohřívejte asi 2,5 až 3 minuty podle výkonu. Po vytažení nechte knedlíky minutku stát, pak je vyklopte a nakrájejte nití nebo ostrým nožem. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, commons.wikimedia, Uzené maso
11. Na talíř položte plátky uzeného, přelijte je česnekovou omáčkou a přidejte teplý knedlík z mikrovlnky. Podávejte hned. Pokud něco zbyde, maso i omáčku dejte do lednice a snězte nejlépe do druhého dne. Knedlík je nejlepší čerstvý. Pár tipů z domácí kuchyně k uzenému s česnekovou omáčkou Jestli chcete omáčku jemnější, část mléka nahraďte smetanou. Stačí malé množství a chuť se hezky zkulatí. Když je omáčka příliš hustá, nařeďte ji ještě trochou vývaru z uzeného, ne vodou. Chuť zůstane plná. Česnek přidávejte až do provařené omáčky, ne hned na začátku k zásmažce. Zůstane výraznější a nebude trpký. Když vařím tohle jídlo den po vývaru nebo po pečeném masu, schovám si starší rohlík právě na hrnkový knedlík. Je na něj dokonce lepší než úplně čerstvý. A když mám pocit, že omáčka působí moc ostře, pomůže lžíce mléka navíc a minuta klidného provaření.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková