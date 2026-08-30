Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

KVÍZ: Houbařská sezona se blíží. Než vyrazíte do lesa, otestujte své znalosti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Houbaři již brzy budou mít své pré. Lesy zanedlouho zaplní hřiby, bedlami, liškami i dalšími chutnými kousky. Dokážete rozeznat jedlé druhy od jejich jedovatých dvojníků? Jste ostřílený mazák, kterého žádná houba nepřekvapí? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Pixabay.com, Wikipedia, Česká mykologická společnost
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Padesátnice si připila a vyrazila na vyjížďku. Elektrokolo ji ale v Brně zradilo
Padesátnice si připila a vyrazila na vyjížďku. Elektrokolo ji ale v Brně zradilo
Lidem ze Židlochovic značně usnadní život nová lávka. Propojí totiž břehy Svratky
Lidem ze Židlochovic značně usnadní život nová lávka. Propojí totiž břehy Svratky

Břehy Svratky v Židlochovicích na Brněnsku propojí padesátimetrový most. Kovovou konstrukci o váze 72 tun...

Trvalo to dvacet let. Místo bývalých Jaselských kasáren vyrostou v Brně bytovky
Trvalo to dvacet let. Místo bývalých Jaselských kasáren vyrostou v Brně bytovky

Na místě bývalých Jaselských kasáren v Brně se po 20 letech od prodeje pozemků města firmě Kliminvest...

Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v Pardubicích dočkali první ligové výhry
Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v Pardubicích dočkali první ligové výhry

Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v 6. kole v Pardubicích dočkali první ligové výhry a po vítězství 2:1...

Fotbalisté Zlína prohráli v Brně se Zbrojovkou 2:3 a stále čekají na první body
Fotbalisté Zlína prohráli v Brně se Zbrojovkou 2:3 a stále čekají na první body

Fotbalisté Zlína prohráli v 6. kole první ligy v Brně se Zbrojovkou 2:3 a jako jediný tým v soutěži dosud...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.