Všeobecný kvíz podle pořadu Na lovu: Kdo si poradí s 10 otázkami, ten by porazil i Doktora Vševěda

Pro fanoušky vědomostní soutěže Na lovu na TV Nova tu máme kvíz. Zadání zní jednoduše: zkuste přehrát lovce, kterého se soutěžící obvykle bojí nejvíc. Jen na obrazovce to vypadá o dost snáz, než když člověk začne sám odpovídat.
Vědomostní soutěž Na lovu patří už několik let k výrazným stálicím televizní obrazovky. Princip je jednoduchý, ale pořádně napínavý. Tým soutěžících se snaží získat co nejvíce peněz a následně je uchránit před jedním z lovců, kteří patří mezi nejbystřejší kvízové mozky v Česku. Ve druhém kole lovec nabídne soutěžícím různé varianty hry a pak už začíná honička, v níž rozhodují nejen znalosti, ale také rychlost a správná strategie. Vy si můžete zkusit v našem kvízu na In-Lifestyle odpovědět na otázky, které by se v soutěži mohly objevit.
Doktor Vševěd: chodící encyklopedie, nebo jen mimořádně klidný hráč?
Jedním z nejvýraznějších lovců je Jiří Martínek, kterého diváci znají pod přezdívkou Doktor Vševěd. A není to jen televizní přezdívka. Martínek je historik, geograf a kartograf, pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR a přednáší také na univerzitě. Na UJEP se odborně zaměřuje mimo jiné na regionální geografii Evropy, dějiny geografie a cestovatelství.
Jeho vědomostní záběr je proto opravdu široký. Kromě historie a zeměpisu se věnuje popularizaci vědy, napsal řadu odborných i popularizačních knih a je také fotografem. Sám ale připouští, že ani Doktor Vševěd neví všechno. V rozhovoru například přiznal mezery v technice, biologii a medicíně a s nadsázkou uvedl, že mu unikla velká část moderní hudby. Právě rychlost odpovídání je podle něj v pořadu jednou z nejtěžších věcí.
Test znalostí hlavních měst z celého světa: 10 otázek ukáže, kdo v hodinách zeměpisu dával pozor
Tak co, máte na to? Připravili jsme 10 otázek ve stylu Na lovu, které vás zavedou do historie, zeměpisu, vědy, kultury, literatury i dalších oblastí. Nečekejte úplně jednoduché školní otázky, některé už dokážou pořádně potrápit i člověka s velmi slušným všeobecným přehledem.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, TVNova, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Hokej.cz, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Všeobecný kvíz podle pořadu Na lovu: Kdo si poradí s 10 otázkami, ten by porazil i Doktora Vševěda byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.