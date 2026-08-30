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Jihočeské hygieniky letos trápí klíšťata. Boreliózy je výrazně více než loni

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Už 714 potvrzených případů lymeské boreliózy letos zaznamenali jihočeští hygienici. Ve srovnání se předchozími roky je nárůst výrazný. Klíšťové encefalitidy je naopak méně, hygienici zatím potvrdili 61 případů.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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