Zamrazit cuketu umí každý, ale 90 % lidí vynechá jeden krok a po rozmrazení jim zbude vodnatá kaše. Správný postup má čtyři varianty

Správné zamrazení cuket vám nejen umožní vychutnat si jejich lahodnou chuť i v zimních měsících, ale také pomůže snížit plýtvání potravinami. Dokáže totiž zachovat jejich chuť, strukturu a výživovou hodnotu, což z nich
dělá univerzální ingredienci pro různé kulinářské výtvory. Než se však pustíte do procesu zmrazování, je nutné zvážit, jaké pokrmy hodláte z rozmražené zeleniny připravit. Ať už jste příznivci palačinek, dušených pokrmů nebo jídel pro děti, způsob zmrazování je vždy vhodné přizpůsobit vašim kulinářským preferencím. Cuketa nakrájená na kostičky
Tento způsob zmrazování je ideální pro ty, kteří mají rádi dušené pokrmy a zapékaná jídla. Začněte nakrájením
dobře uzrálé cukety na přibližně 1 cm velké kostky. Kostky blanšírujte ve vroucí vodě asi 2 až 3 minuty bez přidání soli. Blanšírovanou cuketu přendejte do cedníku a propláchněte studenou vodou. Pro urychlení procesu chlazení můžete použít i kostky ledu.
Jakmile jsou kostky cukety zcela vychlazené, položte je na utěrku, aby uschly. Plech na pečení vyložte plastovou fólií a naaranžujte na něj kostky cukety. Plech vložte do mrazničky na přibližně 4 hodiny při teplotě kolem -20 °C. Poté zmrazené kostky přendejte do vzduchotěsného sáčku vhodného do mrazničky a znovu uložte do mrazu.
Cuketové plátky lehce osmažte
Tato metoda se používá zejména v případě, že plánujete cuketu smažit. Postupujte stejně jako u
cukety nakrájené na kostky, ale místo toho nakrájejte cuketu na plátky. Tímto způsobem získáte plátky cukety připravené ke smažení nebo smažení v těstíčku. Zdroj fotografie: Depositphotos Nadúrodu cukety jednoduše zamrazte, dbejte však při tom na své kulinářské preference Nastrouhaná cuketa je univerzální
Pro milovníky cuketových palačinek nebo lívanců je tento způsob ideální. Nastrouhejte cuketu na hrubém struhadle a vymačkejte z ní přebytečnou vlhkost.
Nastrouhanou cuketu vložte do sáčků vhodných do chladu, odstraňte z ní co nejvíce vzduchu a uložte ji do mrazničky. Takto nastrouhanou cuketu můžete použít přímo z mrazáku do svých oblíbených receptů. Cuketové pyré vám ušetří práci
Cuketové pyré je vynikajícím základem pro polévky, omáčky a dětskou výživu. Začněte tím, že cuketu nakrájíte na kousky a uvaříte ji ve vodě bez přidání soli.
Uvařenou cuketu rozmixujte dohladka pomocí mixéru. Jakmile pyré zcela vychladne, můžete ho naporcovat do formiček na led a zmrazit asi na 4 hodiny při teplotě kolem -20 °C. Poté zmražené kostky pyré přendejte do sáčků vhodných do mrazničky a zase je uložte. Zdroj fotografie: Pixabay Správně upravenou cuketu můžete použít přímo z mrazáku do svých oblíbených receptů
Zmrazení cukety je zkrátka a dobře velmi praktický a efektivní způsob, jak si tuto všestrannou zeleninu vychutnávat po celý rok. Pokud zvážíte své preferované kulinářské využití, můžete zvolit metodu zmrazování, která vám bude vyhovovat ze všeho nejlépe – a to se rozhodně vyplatí.
VIDEO Jak očistit a vydlabat cuketu – praktický návod úplně pro všechny
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři