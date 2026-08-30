Zapomeňte na banány. Tohle lahodné ovoce má o 1/3 více draslíku a snižuje riziko infarktu o 21 %

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Moderní strava skrývá záludnost, kterou si málokdo uvědomuje. Zatímco sodíku z běžné kuchyňské soli máme v jídle nadbytek, draslík často chybí. Tento minerál přitom hraje v těle zásadní roli – reguluje rovnováhu tekutin, stará se o správnou funkci svalů a nervového systému a především vyrovnává negativní účinky přebytečného sodíku. Jeho nedostatek se projevuje únavou, svalovými křečemi a dlouhodobě zvyšuje riziko kardiovaskulárních potíží.
Když lidé slyší slovo draslík, automaticky si vybaví banán. Tento žlutý plod si vybudoval pověst krále mezi zdroji tohoto minerálu, skutečnost je však podstatně pestřejší. Existuje totiž ovoce, které mnozí mylně považují spíše za zeleninu a které banán v obsahu draslíku výrazně převyšuje. Řeč je o avokádu.
Třetina denní dávky v jednom plodu
Průměrný banán obsahuje zhruba 350 až 400 miligramů draslíku na sto gramů. Avokádo však nabízí přibližně 485 až 500 miligramů na stejné množství – tedy o třetinu více. Jedno celé střední avokádo tak dokáže tělu dodat téměř třetinu doporučené denní dávky tohoto nezbytného prvku.
Dostatečný příjem draslíku má přímý vliv na kardiovaskulární systém. Pomáhá uvolňovat napětí ve stěnách krevních cév, což přirozeně snižuje krevní tlak. Právě kombinace vysokého obsahu draslíku a zanedbatelného množství sodíku dělá z avokáda výjimečného spojence pro zdraví cév a srdce.
Dlouhodobé epidemiologické studie opakovaně potvrzují působivá čísla: lidé s vyšším a stabilním příjmem draslíku mají až o 21 procent nižší riziko kardiovaskulárních příhod, včetně infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Tento ochranný efekt přitom není výsledkem krátkodobé intervence, ale pravidelné konzumace potravin bohatých na tento minerál.
Zdravé tuky místo cukrů
Výhody avokáda se však neomezují pouze na jeden minerál. Na rozdíl od většiny ostatního ovoce, které obsahuje především jednoduché sacharidy, je avokádo výjimečné svým profilem mastných kyselin. Dominují zde mononenasycené mastné kyseliny, konkrétně kyselina olejová – ta samá, která tvoří hlavní složku panenského olivového oleje.
Tyto zdravé tuky působí příznivě na krevní lipidy: pomáhají snižovat hladinu škodlivého LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi, zatímco příznivý HDL cholesterol udržují ve stabilních hodnotách. Díky kombinaci tuku a vlákniny má avokádo vysoký index sytosti, takže pomáhá předcházet náhlým výkyvům hladu a chutím na sladké.
Dalším výrazným plusem je mimořádný podíl vlákniny. Sto gramů avokáda obsahuje zhruba 7 gramů vlákniny, což představuje více než čtvrtinu doporučeného denního minima. Najdeme v něm jak rozpustnou, tak nerozpustnou vlákninu. Rozpustná složka slouží jako potrava pro prospěšné bakterie ve střevech a pomáhá udržovat vyrovnanou hladinu krevního cukru po jídle, zatímco nerozpustná část mechanicky podporuje správnou peristaltiku a zdravé trávení.
Je však třeba počítat s tím, že i přes obrovské zdravotní benefity je avokádo kvůli vysokému obsahu tuků energeticky vydatnější – obsahuje přibližně 160 kilokalorií na sto gramů. Pro lidi, kteří si hlídají redukční jídelníček, je proto vhodné počítat s rozumnou porcí a nevnímat tento plod jako nízkokalorickou alternativu.
Klíč ke vstřebávání vitamínů
Tuky obsažené v dužině mají navíc důležitou pomocnou funkci: zásadně zvyšují biologickou dostupnost živin z ostatních potravin, které jíte společně s ním. Vitamíny rozpustné v tucích – tedy vitamíny A, D, E a K – stejně jako silné antioxidanty typu karotenoidů (například lutein a zeaxanthin) potřebují ke vstřebání v trávicím traktu tukové prostředí.
Pokud přidáte plátky avokáda do zeleninového salátu, tělo dokáže tyto cenné látky ze zeleniny vstřebat mnohonásobně efektivněji, než kdybyste salát jedli zcela bez tuku. Kromě toho obsahuje avokádo vysoké množství vitamínu E, který patří mezi hlavní buněčné antioxidanty chránící tkáně před oxidačním stresem, a bohatou dávku kyseliny listové a vitamínu B6, které jsou důležité pro metabolismus aminokyselin, tvorbu červených krvinek a optimální fungování nervového systému.
Z minerálů kromě draslíku stojí za zmínku také nezanedbatelný obsah hořčíku. Výhodou avokáda je jeho neutrální, lehce oříšková chuť a krémová textura, díky čemuž se dá snadno začlenit do slaných i sladkých receptů bez nutnosti složitého vaření.
Snídaně a pomazánky: Rozmačkaná dužina s kapkou citronové šťávy a špetkou soli funguje jako skvělá alternativa másla nebo majonézy na celozrnném pečivu, skvěle ladí s vařeným vejcem.
Saláty a bowls: Nakrájené kostky dodají strukturu a zdravé tuky zeleninovým mísám s luštěninami či quinoou.
Krémové dresinky: Rozmixované avokádo s bylinkami, česnekem a trochou vody vytvoří jemnou zálivku bez nutnosti přidávat smetanu.
Smoothie: Půlka plodu dodá nápoji hustou sametovou konzistenci a postará se o to, že ovocný koktejl nezpůsobí rychlý propad energie.
Při výběru v obchodě stačí plod lehce stisknout v dlani – měl by jemně povolit, ale neměl by být blátivý. V českých supermarketech nejčastěji narazíte na odrůdu Hass s tmavou hrbolatou slupkou, která je po dozrání téměř černá, nebo Fuerte s hladší zelenou slupkou.
Pokud koupíte tvrdší kus, dozraje během dvou až tří dnů při pokojové teplotě, ideálně v papírovém sáčku vedle jablka. Rozkrojenou polovinu před hnědnutím spolehlivě ochrání pár kapek citronové šťávy a uložení v chladu. Pomáhá také to, když v nepoužité polovině ponecháte pecku, která omezuje přístup vzduchu k dužině. Přidáním tohoto nutričně bohatého plodu do pravidelného stravování získáte spolehlivý zdroj minerálů a zdravých tuků, které vašemu srdci i cévám prokazatelně prospívají.
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, onlinelibrary.wiley.com, growables.org, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová