Posila Sparty z Premier League vyhořela. Rosický poslal Australana Kuola do Jablonce

Když Sparta v srpnu 2025 oznamovala příchod australského křídelníka z Newcastle United, sportovní ředitel Tomáš Sivok mluvil o talentu, rychlosti a schopnosti hrát na obou stranách útoku. Hráč, který už v osmnácti nastoupil na mistrovství světa v Kataru, měl být přesně ten typ posily, jakou si pražský klub přivádí z Premier League: mladý, perspektivní, s mezinárodní zkušeností. O rok později je bilance střízlivá a Kuol balí na povel šéfa Tomáše Rosického kopačky směr Střelnice.
Rok ve Spartě v číslech
Statistiky mluví jasně. Za celou minulou sezonu nasbíral Kuol 29 soutěžních startů, ale převážná většina přišla z pozice náhradníka. Jediný gól a tři asistence, to je na ofenzivního hráče přivedeného z anglického prostředí málo. Ani start sezony 2026/27 nepřinesl změnu. Role se nezměnila, minuty nepřibývaly.
Sparta sama problém nepojmenovává jako selhání. V oficiálním oznámení mluví o nedostatečném vytížení a potřebě najít hráči prostředí, kde dostane víc prostoru. Žádné veřejné účtování, žádný ostrý verdikt vedení. Spíš tiché přiznání, že první fáze adaptace nedopadla podle představ.
Proč zrovna Jablonec
Na první pohled krok dolů. Z kádru úřadujícího mistra do severočeského klubu, který se v lize pohybuje ve středu tabulky. Jenže Jablonec má na podzim 2026 něco, co většina ligových konkurentů nemá: ligovou fázi Konferenční ligy.
Los přitom vypadá lákavě: Freiburg, Brighton, Lugano, Trabzonspor, Riga, Iberia Tbilisi. Trenér Luboš Kozel po losování mluvil o atraktivním, ale náročném programu. Pro Kuola to znamená šest evropských zápasů, ve kterých může ukázat, jestli na mezinárodní úroveň stále má.
Sportovní ředitel Jablonce Zdeněk Koukal ho popsal jako rychlého ofenzivního hráče schopného nastoupit na obou křídlech. Kuol se mimochodem stal prvním Australanem v historii FK Jablonec.
Sparta si nechává zadní vrátka
Klíčový detail celé dohody: hostování je bez přestupové opce. Jablonec si Kuola nemůže na konci sezony odkoupit, i kdyby chtěl. Sparta si ponechává plnou kontrolu nad aktivem, které zatím nesplnilo očekávání, ale jehož hodnotu ještě neodepisuje.
Podle databáze Transfermarkt zaplatila Sparta za Kuolův trvalý přestup z Newcastlu zhruba 14,5 milionu korun. Oficiálně zůstala částka nezveřejněná, Newcastle při odchodu mluvil jen o „trvalém přestupu“. Na sparťanské poměry nejde o astronomickou investici, ale ani o zanedbatelnou. Prodej pod cenou po jediné nepovedené sezoně by nedával smysl. Roční hostování s evropskými zápasy je bezpečnější varianta.
Co musí Kuol v Jablonci dokázat
Garanci základní sestavy mu nikdo veřejně nedal. Ale právě v tom je příležitost: v Jablonci si ji musí vydobýt výkony, ne jménem. Šest zápasů Konferenční ligy plus ligový program nabízí dostatek minut na to, aby se ukázalo, jestli je problém v hráči, nebo v prostředí.
Pravidla UEFA přitom jasně říkají, že hráč nemůže v jedné sezoně nastupovat v evropských pohárech za dva kluby. Pokud Kuol odehraje podzim za Jablonec, Sparta s ním pro svou evropskou kampaň počítat nemůže. O to víc záleží na tom, co předvede: příští léto se bude vracet buď jako hráč s obnovenou hodnotou, nebo jako transfer, který definitivně nevyšel.
Rok na Střelnici rozhodne o tom, jestli Spartě z Newcastlu přišel pozdní květ, nebo jen drahý suvenýr z Premier League.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl