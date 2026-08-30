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Vyšší Brod a rakouský Reichenthal propojila cyklotrasa, vede přes historický přechod

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Město Vyšší Brod na Českokrumlovsku a rakouský městys Reichenthal vybudovaly čtyřkilometrovou přeshraniční cyklotrasu. Vede přes historický hraniční přechod mezi zaniklou obcí Konrátov na české straně a obcí Stiftung v Rakousku.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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