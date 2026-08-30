Jurásek bude trpět. Hušbauer popsal, že cítil nenávist z každého koutu stadionu

Josef Hušbauer ví, jaké to je stát na trávníku a cítit, že vás nenávidí úplně všichni. Sám přešel opačným směrem, ze Sparty do Slavie, a první derby na Letné popisuje jednou větou: „Člověk cítil nenávist z každého koutu stadionu.“ Přesto říká, že Jurásek to má ještě těžší. Hušbauer totiž nikdy veřejně nevystupoval proti žádnému z klubů. Jurásek ano, a právě to z jeho přestupu dělá něco víc než běžnou výměnu dresu.
Megafon pod Tribunou Sever
Sparťanským fanouškům nejde jen o to, že si oblékl rudý dres po letech ve Slavii. Jurásek má v minulosti doložený moment, který se stal symbolem celého sporu: pod slávistickou Tribunou Sever s megafonem vykřikoval „Smrt Spartě“. Když 15. srpna naskočil z lavičky při výhře 4:1 nad Teplicemi, kotel Sparty reagoval okamžitě. Vulgarity, pískot, chorál „My tě tu nechceme“. Po zápase přišla omluva, Jurásek se omluvil „za všechno, co kdy o Spartě řekl“. Následoval potlesk, děkovačka se uklidnila.
Jenže jednorázové gesto a měsíce výkonů jsou dvě různé věci. Hušbauer to v rozhovoru pro iROZHLAS pojmenoval přesně: „Bylo to hodně těžké hlavně na psychiku.“ Sám potřeboval zhruba šest měsíců, než se atmosféra kolem něj začala měnit. A to neměl na kontě žádný skandovaný pokřik proti novému klubu.
Dvojí fronta, kterou nezná ani Kuchta
Přestupy mezi pražskými „S“ mají v české lize vlastní kategorii. Stanciu přišel do Slavie nepřímo přes saúdskoarabský Al-Ahli, Plavšić zamířil z Letné do Edenu po vypršení smlouvy, Kuchta přestoupil do Sparty v létě 2022 a svou pozici podložil titulem, góly i doublem. Každý z nich čelil odporu, každý si ho musel odpracovat.
Juráskův případ je ale kombinací, kterou žádný z nich neměl:
- Nepřichází sice přímo ze Slavie, ale přes Norwich City, kde neměl dostatečné vytížení.
- Na rozdíl od Stancia nebo Kuchty má veřejně doloženou protispartanskou stopu.
- Sparťané mu připomínají minulost, slávisté mu počítají zradu.
Sportovně dává přestup smysl, Sparta ho přivedla jako křídelníka s profilem jeden na jednoho a schopností převzít odpovědnost v poslední třetině hřiště. Reputačně je to ale extrémně rizikový tah. Podle nás právě proto, že si do nového klubu nese vlastní protispartanskou minulost, nestačí mu být dobrý. Musí být výjimečný.
Derby ve stínu květnového skandálu
Nedělní zápas se nehrál jen v kontextu Juráskova příběhu. Šlo o první ligové derby po květnovém incidentu v Edenu, kdy domácí fanoušci v nastavení za stavu 3:2 pro Slavii vběhli na hrací plochu a napadli sparťanské hráče. Zápas byl přerušen, následně kontumován na 0:3 ve prospěch Sparty. Slavia dostala pokutu deset milionů korun a čtyři domácí soutěžní utkání bez diváků.
Sparta proto na srpnové derby investovala 700 tisíc korun do mimořádných bezpečnostních opatření. Kontroly u vstupu, oddělený režim pro necelou tisícovku hostujících fanoušků, spolupráce s policií. Letná se na jeden večer proměnila v pevnost. Výsledek? Bezgólová remíza 0:0, která možná zklamala neutrální diváky, ale z bezpečnostního hlediska proběhla bez incidentu.
Šest měsíců, ne jeden večer
Hušbauerova rada pro Juráska je prostá: méně slov, více výkonu. Nečíst sociální sítě, neeskalovat vyjadřování, nechat mluvit nohy. „Pokud hráč bojuje, nechá na hřišti všechno a přidává kvalitu, je to otázka času,“ říká muž, který si tím sám prošel. Otázka času ale v jeho případě znamenala půl roku složitých měsíců, kdy na něj podle vlastních slov „řval celý stadion“.
Jurásek má za sebou debut proti Teplicím, ligový start proti Artisu při výhře 4:0 a první derby bez gólu. Omluva zazněla, potlesk přišel. Ale tribuna má dlouhou paměť a megafon pod Tribunou Sever nezapomíná snadno. Odpuštění nepřijde po jednom gestu, přijde po desítkách zápasů, ve kterých bude muset dokazovat, že sparťanský dres nosí z přesvědčení, ne z nouze.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl