Ornella Koktová (33) a její sestra Charlotte Stefan Štiková (30) měly mezi sebou dlouhodobě dost napjaté vztahy. Při nedávném odhalování pohlaví miminka Charlotte prozradila, že se snaží se sestrou vše napravit. Nyní Ornella na svém Instagramu odhalila velké usmíření. Z jejich kroku by si možná měla vzít příklad matka Monika Binias (54).
Slzy a strach ze setkání: Ornella Koktová promluvila o usmíření se sestrou Charlotte
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života.
Obsah je laděný spíše magazínově než...