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Infarkt nepřijde z ničeho. U 99 % pacientů ho roky předem prozrazovaly čtyři krevní hodnoty, které lékaři přehlíželi

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Rozsáhlá analýza publikovaná v Journal of the American College of Cardiology prozkoumala zdravotní záznamy přes devět milionů lidí ve dvou zemích a dospěla k závěru, který zní téměř neuvěřitelně.
Infarkt nepřijde z ničeho. U 99 % pacientů ho roky předem prozrazovaly čtyři krevní hodnoty, které lékaři přehlíželi

Infarkt nepřijde z ničeho. U 99 % pacientů ho roky předem prozrazovaly čtyři krevní hodnoty, které lékaři přehlíželi

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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