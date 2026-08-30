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Kdo je kdo: Neckář nebyl první volbou, původně měl hrát Gott. Pozorní diváci objeví i další osobní narážky

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Komedie Kdo je kdo měla původně patřit jiné hudební hvězdě. Tvůrci nakonec obsadili Václava Neckáře a do záběrů chytře skryli reálné příbuzné i osobní detaily.
Kdo je kdo

Kdo je kdo

Zdroj: FOTO:distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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