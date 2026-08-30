Klasická skříň vám každý den krade půl metru podlahy. Řešení z poválečné éry stojí o desítky tisíc míň a zabere míň místa

O osmdesát let později tahle logika znovu rezonuje v tisících panelákových ložnic, kde skříň stojí metr od postele a každé otevřené křídlo blokuje průchod pokojem.
Kde přesně mizí podlaha u klasických otočných dveří
Otočné dveřní křídlo potřebuje dvě věci: oblouk, do kterého se vyklopí, a manipulační pás, kde člověk stojí, otvírá a sahá dovnitř. U menšího křídla širokého kolem padesáti centimetrů zabere samotný oblouk zhruba půl metru volné podlahy před skříní. Připočtěte prostor pro tělo, a rázem potřebujete pás široký sedmdesát až devadesát centimetrů, který musí zůstat permanentně prázdný.
V úzké ložnici, kde od čela skříně k boku postele zbývá sotva metr, tahle kolize rozhoduje o každodenním komfortu. Ráno otevřete dvířka, couvnete k posteli, vyberete oblečení, zavřete. Opakujte dvakrát denně, tři sta šedesát pět dní v roce. Posuvná varianta celou tuhle choreografii eliminuje: dveře zůstávají v rovině korpusu, průchozí pás před skříní se uvolní okamžitě.
Kolik stojí úspora prostoru na českém trhu
Cenové rozpětí je široké a záleží na tom, jestli sáhnete po sériovém kusu z prodejny, nebo po zakázkové vestavbě na míru.
- JYSK ODDER – hotová posuvná skříň se zrcadlem na jedněch dveřích, dřevotříska, melamin, ABS hrany. Aktuální cena: 5 000 Kč. Uživatelské recenze upozorňují na náročnější seřízení koleček.
- Zakázkové vestavby STEN – vzorové kalkulace začínají na 20 990 Kč a stoupají přes 25 990 až k 35 990 Kč. V ceně je přesné zaměření, 3D návrh, hliníkový posuvný systém s desetiletou zárukou a montáž.
- IKEA, Sconto, INDECO – nabízejí vlastní řady posuvných skříní v různých cenových hladinách; INDECO provozuje showroom v Praze 9 a síť prodejen po celém Česku, kde lze volit skleněné výplně, grafické motivy i bezpečnostní fólie na zrcadla.
Rozdíl mezi nejlevnějším sériovým kusem a střední zakázkovou vestavbou se pohybuje kolem šestnácti až jednatřiceti tisíc korun. Jenže nejcennější úspora často neleží v rozpočtu, nýbrž v navrácení průchozího pásu, který v malé ložnici rozhoduje o tom, jestli se pokojem procházíte, nebo protahujete.
Osm centimetrů, které spolkne mechanismus, a proč se to vyplatí akceptovat
Posuvný systém má svou daň: kolejnice a rámy ukrojí z konstrukční hloubky skříně osm až deset centimetrů. Zatímco klasická pantová skříň vystačí se šedesáti centimetry hloubky pro pohodlné zavěšení ramínek, posuvná potřebuje optimálně šedesát pět až sedmdesát centimetrů, aby vnitřní prostor zůstal komfortní. Při menší hloubce hrozí, že rukávy nebo knoflíky zachytávají o dveře při zavírání.
Druhý kompromis: v jednu chvíli vidíte jen polovinu obsahu. Kdo chce přehlédnout celou garderobní výbavu naráz nebo sahá do skříně současně s partnerem, narazí na limit. Sconto proto doporučuje posuvné modely výslovně do menších místností a otočné tam, kde je prostoru dostatek. Podle nás ale v typické české ložnici o dvanácti až patnácti metrech čtverečních převáží volný průchod nad simultánním přístupem, zvlášť pokud je vnitřek dobře rozčleněný na zóny.
Zrcadlo jako dvojitý prostorový trik v malé ložnici
Zrcadlová plocha na posuvných dveřích plní dvě funkce současně. Ta první je zjevná: ložnice opticky naroste, protože odraz zdvojnásobí vnímanou hloubku pokoje. IKEA i JYSK tenhle efekt aktivně komunikují u svých řad pro malé místnosti. Ta druhá bývá přehlížená: zrcadlo nahrazuje samostatné stojací nebo nástěnné zrcadlo, které by jinak zabíralo další kus podlahy nebo stěny.
Při výběru se vyplatí ověřit, zda výrobce používá bezpečnostní fólii, zejména v ložnicích s malými dětmi. INDECO ji nabízí standardně u skleněných a zrcadlových výplní. U levnějších sériových kusů bývá fólie volitelným příslušenstvím, nebo chybí úplně.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák