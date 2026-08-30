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Klasická skříň vám každý den krade půl metru podlahy. Řešení z poválečné éry stojí o desítky tisíc míň a zabere míň místa

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Princip, na kterém stojí, má překvapivě hluboké kořeny. Už v roce 1945 navrhl francouzský designér Jean Prouvé sérii úložného nábytku s dveřmi vedenými v horní a spodní drážce, jako odpověď na poválečný tlak vyrábět racionální vybavení domácností z minima materiálu a na minimu prostoru.
Klasická skříň vám každý den krade půl metru podlahy. Řešení z poválečné éry stojí o desítky tisíc míň a zabere míň místa

Klasická skříň vám každý den krade půl metru podlahy. Řešení z poválečné éry stojí o desítky tisíc míň a zabere míň místa

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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