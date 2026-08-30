Světový luxus na vašem stole: Sady z křišťálového skla ZWIESEL GLAS vás překvapí svou hodnotou

Mnoho lidí má sklo spojené jen s obyčejnými skleničkami z Prioru, za které dnes na bazarech dostanete sotva pár korun na pivo. Jenže pozor! Pokud narazíte na prémiové zahraniční značky, příběh se okamžitě mění. Na trhu se stravovacími doplňky existují výrobci, jejichž jméno má ve světě gastronomie stejnou váhu jako prémiové automobilky na silnici.
Obyčejné sklo? Ani náhodou
Skvělým příkladem a referenční nabídkou toho, kolik můžete za zachovalé prémiové kousky získat, je nedávný inzerát na soupravu na punč od německé legendy ZWIESEL GLAS. Sada obsahující masivní třílitrový křišťálový džbán a deset ladících křišťálových hrnků se prodává za 2 900 Kč. Prodejce i kupující přesně vědí, co drží v ruce. Nejde totiž o žádnou sériovku ze supermarketu, ale o poctivé značkové sklo, které si svou hodnotu drží neuvěřitelně pevně.
Německá preciznost jménem ZWIESEL GLAS: V čem je tajemství materiálu Tritan?
Německá společnost ZWIESEL GLAS píše svou historii už přibližně 150 let a dnes patří k absolutní světové špičce. Její výrobky běžně potkáte v pětihvězdičkových hotelech, michelinovských restauracích i na luxusních jachtách po celém světě. Čím je toto bavorské sklo tak výjimečné? Odpověď leží v patentovaném materiálu nazvaném Tritan.
Výrobce nahradil tradičně používané olovo, které dávalo křišťálu váhu, ekologickou směsí s příměsí titanu a zirkonu. Výsledkem je křišťálově průhledné sklo s nádherným leskem a zvonivým zvukem, které má neuvěřitelné vlastnosti:
- Vysoká odolnost proti poškrábání: Sklo se nepoškrábe ani při častém mytí či používání příborů a leštění.
- Odolnost vůči teplotním šokům: Zvládne horký punč i ledové nápoje bez rizika prasknutí.
- Mimořádná pevnost: Při běžném ťuknutí na přípitek nebo neopatrném odložení na stůl se jen tak nerozbije.
Právě díky těmto vlastnostem si sady ZWIESEL GLAS udržují vysokou cenu i na sekundárním trhu s použitým či vintage zbožím.
Kolik lze za značkové sklo dostat a co ovlivňuje cenu?
Referenční cena 2 900 Kč za 11dílnou sadu na punč (džbán + 10 hrnků) krásně ukazuje tržní potenciál kvalitního skla. Původní pořizovací ceny nových kompletů od této bavorské značky se totiž často pohybují v rozmezí pěti až deseti tisíc korun.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková