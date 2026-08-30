Třetina má 20 minut. Randy Holt v ní dostal 67 trestných. Jak je to vůbec možné?

Za první třetinu utkání
11. března 1979. NHL jeho výkon dodnes eviduje jako rekord jak v počtu trestných minut během jedné třetiny, tak v jednom celém zápase. Holt už totiž do druhé části nastoupit nemohl. Los Angeles Kings proti Philadelphia Flyers
A ano, matematicky to na první pohled nedává vůbec žádný smysl. Právě proto je ten rekord tak krásný.
Ne, Holt neseděl 67 minut na trestné lavici
Nejdřív je potřeba odstranit největší zdroj zmatku. Trestné minuty nejsou doslovným záznamem toho, jak dlouho hráč fyzicky proseděl na trestné lavici. Jsou to
statistické hodnoty jednotlivých trestů.
Pokud hráč dostane dvě minuty, skutečně může dvě minuty sedět. U desetiminutového osobního trestu dostane do statistik deset minut. U trestu do konce utkání se do individuálních statistik rovněž zapisuje stanovená hodnota, přestože hráč samozřejmě nezůstane v boxu dalších deset nebo dvacet minut po skončení zápasu.
A právě tímto způsobem se dá během dvaceti minut nasbírat číslo větší než dvacet. Randy Holt to dotáhl do absurdního extrému.
VIDEO Devět trestů. Jeden hráč. Jedna třetina
Holt byl obránce Los Angeles Kings a rozhodně nepatřil mezi hráče, kteří by na led chodili především vyrábět krásné kombinace. Během 395 utkání NHL vstřelil jen čtyři góly, zato nasbíral přes 1 400 trestných minut.
Philadelphia konce sedmdesátých let navíc nebyla ideálním místem pro člověka, který se chtěl konfliktům vyhýbat. Éra Broad Street Bullies sice už pomalu končila, ale Flyers pořád měli v sestavě dost hráčů ochotných rychle změnit hokej v něco, co připomínalo hospodskou diskusi bez slov.
Holt nejprve v první třetině dostal běžný dvouminutový trest. Potom přišly bitky. A pak ještě větší bitka. Na konci třetiny měl podle oficiálních statistik
devět různých trestů: jednu malou penalizaci, tři pětiminutové tresty, dva desetiminutové osobní tresty a tři tresty do konce utkání. Dohromady 67 minut.
Když mu rozhodčí Wally Harris řekl výsledné číslo, Holt mu podle pozdější vzpomínky v podstatě oznámil, že neumí počítat. Rozhodčí počítal správně.
Celá třetina skončila na 352 trestných minutách
Holt přitom nebyl osamělým šílencem uprostřed jinak poklidného utkání. Na straně Flyers nasbíral Frank Bathe během stejné první třetiny
55 trestných minut, což je dodnes třetí nejvyšší výkon historie NHL v jedné části zápasu. Obě mužstva dostala během první třetiny dohromady 352 trestných minut.
Samotný hokej se pak kupodivu ještě dohrál. Kings vstoupili do druhé třetiny za stavu 0:1 a Butch Goring brzy vyrovnal. Philadelphia ale nakonec zvítězila 6:3. Velká část lidí, kteří vytvořili nejpamátnější moment večera, už přitom seděla v šatnách.
Holt dostal ještě tři zápasy navrch
NHL po utkání jeho vystoupení nepovažovala za roztomilou statistickou kuriozitu. Holt dostal dodatečný
třízápasový trest.
Jeho 67 minut ale v rekordních tabulkách zůstalo a více než čtyři desetiletí se nikdo ani výrazně nepřiblížil. Druhé místo mezi hráči za jednu třetinu drží Reed Low s 57 minutami z roku 2002. Holt tedy pořád vede o deset. A pravděpodobnost, že ho někdo překoná, klesá s každou další změnou hokeje.
Moderní NHL stále zná rvačky a hromadné konflikty. Rozhodčí a disciplinární systém ale dnes mnohem rychleji odstraňují jejich hlavní aktéry ze hry a kultura sériových bitek jednoho člověka během několika minut prakticky zmizela.
Proto je Holtových 67 minut trochu jako fosilie. Nevypovídají jen o jednom mimořádně bojovném obránci. Vypovídají o NHL, ve které jste mohli během první třetiny nasbírat
více než trojnásobek její délky v trestných minutách – a rozhodčí vám je ještě skutečně zapsal. DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z NHL Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: Los Angeles Kings – Randy Holt's Record-Setting Night [ 1 ], NHL Records – Most Penalty Minutes, Period [ 2 ], NHL Records – Most Penalty Minutes, Game [ 3 ].