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Budějce rozkvetly. Centrum zdobí tisíce rostlin, na podzim přibudou další barvy

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Centrum Českých Budějovic doslova rozkvetlo. Nově ho totiž zdobí tisíce rostlin. V parku Na Sadech, Holečkově ulici i na Mariánském náměstí zahradníci vybudovali trvalkové záhony. Během podzimu přibudou také pestře kvetoucí cibuloviny.
Budějce rozkvetly. Centrum zdobí tisíce rostlin, na podzim přibudou další barvy

Budějce rozkvetly. Centrum zdobí tisíce rostlin, na podzim přibudou další barvy

Zdroj: město České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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