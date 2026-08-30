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Jason Statham řeší Vzpouru po svém. Akční béčko na tankeru by v devadesátkách bylo hitem

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Nebe je modré, globální oteplování pokračuje a Jason Statham i krátce před šedesátkou sype kulky do filmových protivníků, které by si o pár dekád dříve ležérně mazali na chleba Steven Seagal nebo JCVD. Aktuální Vzpoura (Mutiny) v kinech trochu variuje Přepadení v Pacifiku, i když hrdina tentokrát není kuchař, nýbrž klasický stathamovský bijec se složitou minulostí, jenž na palubě tankeru převážejícího ubohé lidské zboží usiluje o pomstu a zadostiučinění. Pokud vás to ještě v roce 2026 láká, pak nedostanete o nic víc, ale také ani o špetku méně, než přímočará synopse a tvůrčí ansámbl slibují.
Jason Statham řeší Vzpouru po svém. Akční béčko na tankeru by v devadesátkách bylo hitem

Jason Statham řeší Vzpouru po svém. Akční béčko na tankeru by v devadesátkách bylo hitem

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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