Jason Statham řeší Vzpouru po svém. Akční béčko na tankeru by v devadesátkách bylo hitem

„Vypadni z mého letadla!“ křikl Harrison Ford coby prezident Spojených států na teroristu Garyho Oldmana, jenž směle unesl Air Force One ve stejnojmenném akčním hitu z roku 1997 – a následně ho v několika kilometrech heroicky svrhl do nebeských hlubin. S podobnou ozbrojenou verbeží na různých dopravních prostředcích se ostatně nesmí zacházet v rukavičkách a Jason Statham vždy ztvárňuje postavy, které by si je nasadily leda tehdy, když zrovna akutně nepotřebují, aby na krku uškrcené oběti zůstaly jejich otisky prstů.
Ve Vzpouře od režiséra Jeana-Françoise Richeta (slavný Veřejný nepřítel č. 1, naposledy solidní Plane s Gerardem Butlerem) se z velkého letadla přemisťujeme na ještě rozlehlejší nákladní loď, s níž pod vlajkou zákonně bezúhonné miliardové společnosti operují chamtiví pacholci provozující obchod s lidmi. Statham hraje bývalého policistu a vojáka Colea, nyní šéfa ochranky a také blízkého přítele miliardáře, jenž inkriminovanou přepravní společnost zrovna prodává. To se ale pašerákům vůbec nehodí a naaranžují atentát, jemuž Cole o vlásek unikne. Jeho šéf to ovšem fatálně schytá a stopy vedou na tanker, kam se protagonista infiltruje a v tandemu s bezúhonnou zástupkyní kapitána Angie (Annabelle Wallis) čistí plovoucí kolos od lidské špíny, pěkně od podpalubí přes kontejnerové prostory až po kapitánský můstek.
Zábava jak z devadesátek
O nic víc ve filmu v podstatě nejde, i když scénář z pera J. P. Davise (zmíněné Plane) snaživě konstruuje například minulost neústupného hrdiny. Ta je ale obšlehnutá z desítek žánrových předchůdců a divákům stačí znát prostě kariéru Jasona Stathama – Cole beztak působí jako perfektní sloučenina Kurýra, jenž celý život slyší „Zastav a nepřežiješ“ a ve volném čase je z něj Včelař nebo krotitel prehistorických Megalodonů. Plešatý Angličan s železnými břišáky hraje pořád stejně a my mu to víceméně pořád baštíme, protože se často sám nebere až tak vážně, a když už ano, je z toho stejně jako v případě Vzpoury alespoň důstojná zábava v dravém tempu, na kterou by se ještě v 90. letech do kin zvesela chodilo.
To ale neznamená, že by devadesátiminutová novinka byla někde na úrovni zmíněného Air Force One. Statham si spíš drží formu ze svých posledních zářezů Working Man a V úkrytu, což je v jeho věku obdivuhodné a pro jeho věrné fanoušky povzbudivé. Přeborník v poker face se stále umí hýbat a jeho taktické či bojové manévry v bludišti plném šachet, schodů a různého zabijáckého náčiní dokážou snadno vnuknout zábavnou představu, že kdyby byl tenhle muž na Titanicu, ledovec by si dvakrát rozmyslel, zda do něj vrazit. Likvidace lumpů není kdovíjak vynalézavá, ale Richet si vzal příklad z Johna Wicka a Stathamovu fyzickou intenzitu kombinuje s chladnokrevností mstícího se stroje, jemuž naběhne další spánková žíla, když objeví bezpráví páchané na nevinných převážených ženách i dětech.
Superhrdina Statham
Je přitom až vtipné, jak moc Cole nepotřebuje žádnou pomocnou ruku. Nejde ani tak o Angie, která je v tom s ním na jedné lodi, ale o všechny aktéry nacházející se mimo zlotřilou kocábku, jež scénář pro větší zdramatizování zapojuje. Angie konkrétně kontaktuje s žádostí o pomoc nedaleko plovoucí americké námořnictvo a jeho kapitán v mnoha dramatických prostřizích na dálku analyzuje situaci a snaží se odhadnout, co má především Cole za lubem – hrdina je totiž na pevnině stíhaný za domnělou vraždu vlastního šéfa, jehož se přitom pokoušel zachránit. Vzniká dojem sbíhavosti, kdy vícero linií směřuje na jedno místo v očekávání epické závěrečné akce. Jenže to je pro příběh pouze další záminka a kapitánova dedukce maximálně vytváří větší auru kolem heroického mstitele, jenž se zuřivě sápe potrubím na denní světlo právě ve chvíli, kdy na druhé lodi nahlas čtou jeho životopis – a to si pište, že kdyby takové resumé mělo nohy, koplo by vás při čtení do rozkroku.
Vzpoura je navzdory křížovému střihu jednoduše přímočarým akčňákem bez výraznějších překvapení, kdy většinou hned při prvním pohledu na nové postavy zjistíme, co od nich můžeme očekávat. Kapitána pašeráckého tankeru tak hraje povědomý Roland Møller, jenž válel v Janu Žižkovi a se svým obličejem může rovnou obvolávat jen castingy pídící se po východních padouších. Zde svou předepsanou roli plní docela dobře, i když jeho sebranka si moc respektu nevyslouží a jediný pohled somálského piráta z Kapitána Phillipse byl zlověstnější než všechny vyprázdněné zásobníky na tomto tankeru. Alespoň že příběh svůj kurz drží bez zbytečných nudných manévrů a spěje k nevyhnutelné šarvátce mezi hlavním hrdinou a záporákem, která je vlastně nečekaně povedená.
Leckomu navíc bude stačit, že film nenese stopy trikové přesycenosti, že kaskadéři i herci na něm odvedli svou práci čistě a zodpovědně a že titulní prostředí, které je pro námět alfou i omegou, je vizuálně důvěryhodné. Závažné téma kolem obchodu s lidmi tu nikdo nezlehčuje, na druhou stranu se s ním zachází jako v 80. letech a v popředí stojí kult hlavního hrdiny / herce, před nímž si i armáda sedne na prdel a o kterého se ani v jediné chvíli nemusíme bát. Absolutně neurážlivý průměr, o němž se ale bude víc psát v souvislosti s čerstvým průšvihem Amazonu, který Vzpouru nedopatřením nakrátko poslal před kinopremiérou na stream – tam už dnes ostatně takovéhle rychlokvašky patří. O to víc ji možná budete chtít vidět na velkém plátně, kde akční sólisti ze staré školy jako Jason Statham pomalu dosluhují.
Podívejte se na žebříček nejlepších akčních filmů podle databáze Kinoboxu.