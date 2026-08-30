Ruská vejce na pařížském salátu: Retro lahůdka s krémovým přelivem

Kdykoliv mám chuť na pořádnou
studenou večerní klasiku nebo chystám pohoštění pro rodinu a přátele, domácí jsou pro mě absolutní jistotou. Zapomeňte na oschlé mističky z obchodu, ve kterých je víc škrobu než chuti. Když si doma základ připravíte z poctivého domácího ruská vejce , přidáte rozpolcené vajíčko vařené akorát natvrdo, vějířky ze tří druhů pařížského salátu výborného salámu, sýrovou rolku a čerstvou i nakládanou zeleninu, vznikne mistrovské dílo studené kuchyně.
Neuvěřitelně ráda hraji s aranžováním do skleněných misek, protože jídlo musí v první řadě lahodit i očím. Spojení krémové
, majonézy nakyslé okurky, sladkého hrášku a šťavnatého rajčete jednoduše nemá chybu a zmizí ze stolu tak rychle, že nebudete stíhat dokrajovat . čerstvé rohlíky
Můj tip zní: Vejce po uvaření hned zchlaďte v ledové vodě s několika kostkami ledu a jemně je naklepněte, protože díky teplotnímu šoku půjde slupka dolů úplně sama a žloutek si zachová krásnou, zářivě žlutou barvu bez šedavého okraje. Recept na domácí ruská vejce s pařížským salátem, uzeninami a majonézovým přelivem
Celkový čas přípravy pokrmu: 25 minut Ingredience potřebné k přípravě Základ a obložení 400 g domácího pařížského salátu 4 vejce 100 g dušené šunky 100 g vysočiny (nebo jiného trvanlivého salámu) 100 g měkkého salámu (např. junior nebo šunkový salám) 100 g plátkového sýra (např. eidam nebo gouda) 2 kyselé okurky 4 lžíce nakládaného hrášku 1 větší rajče 1 svazek čerstvé pažitky (nebo meduňky na ozdobu) Majonézový přeliv 150 g majonézy 2 lžíce smetany ke šlehání (nebo mléka na zjemnění) 1 lžička láku z okurek 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře Postup při přípravě retro ruských vajec
1. V malém hrnci přiveďte k varu vodu, opatrně do ní vložte
vejce a vařte je natvrdo přesně 10 minut.
2. Uvařená
vejce ihned přemístěte do mísy s ledovou vodou, nechte je zcela vychladnout, poté je oloupejte a podélně rozkrojte na poloviny.
3. Do čtyř skleněných misek rozdělte na dno rovnoměrně
domácí pařížský salát a jemně ho lžící urovnejte.
4. Sladkokyselé
kyselé okurky nakrájejte na tenké podélné plátky nebo vějířky.
5. Čerstvé
rajče omyjte a nakrájejte na tenké měsíčky.
6. Plátky
dušené šunky, vysočiny a třetího druhu salámu složte do úhledných vějířků nebo kornoutků.
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7.
Plátkový sýr stočte do úhledné rolky nebo růžičky.
8. Na připravený
domácí pařížský salát v misce položte dvě poloviny rozkrojeného vejce žloutkem nahoru.
9. Okolo
vejce naaranžujte vějířky ze tří druhů salámu, sýrovou rolku, plátky kyselé okurky a rajče.
10. V malé misce smíchejte
majonézu, smetanu ke šlehání, lák z okurek, sůl a mletý černý pepř a vyšlehejte hladký přeliv.
12. Připraveným majonézovým přelivem štědře zalijte uvařená
vejce i část zeleniny.
13. Na závěr vše posypte okapaným
nakládaným hráškem a jemně nasekanou čerstvou pažitkou.
14. Servírujte ihned s čerstvým křupavým pečivem nebo uložte před podáváním do lednice.
Foto: Cooky.cz, ruské vejce – retro pochoutka Tipy redakce: Pokud chcete mít majonézový přeliv dokonale nadýchaný a jemný, vyšlehejte majonézu s kapkou smetany a troškou perlivé vody. Při přípravě pařížského salátu dbejte na to, aby byla zelenina i uzenina nakrájená na stejně drobné a precizní kostičky. Pro slavnostnější vzhled můžete okraje misek dozdobit lístky čerstvé meduňky nebo hladkolisté petrželky. Kyselost přelivu snadno vyladíte přidáním pár kapek šťávy z čerstvého citrónu nebo kapky plnotučné hořčice. Misky sestavujte až těsně před podáváním, aby rajče a okurky nepustily zbytečně moc šťávy do majonézového přelivu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková