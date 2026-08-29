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Výlov rybníka Rožmberk letos nebude, na Třeboňsku je příliš sucho

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Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. V rybnících chybí 40 procent vody, což odpovídá 30 milionům metrů krychlových vody, informovalo Rybářství Třeboň na webu.
Výlov rybníka Rožmberk letos nebude, na Třeboňsku je příliš sucho

Výlov rybníka Rožmberk letos nebude, na Třeboňsku je příliš sucho

Zdroj: kudyznudy.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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